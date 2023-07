V pálenicích letos očekávají slabou sezonu kvůli nedostatku ovoce, některé zůstávají mimo provoz

Jednou z mála pálenic, kam kvas zahrádkáři už vozí, je ta ve Stříteži nad Ludinou na Přerovsku. Její majitel Tomáš Koláček je i přes to při listování knihou objednávek hodně rozpačitý.

„Mrazíky na jaře tu úrodu opravdu hodně zdevastovaly. Necháme se překvapit, ale myslím si, že to bude hodně slabé,“ říká.

Svou pálenici se rozhodl otevřít navzdory tomu, že klientů je zatím málo. „Otevíráme 1. července vždycky. I když je těch lidí jenom pár, jsou to naši stálí klienti, které nemůžeme nechat na holičkách. Třeba třešně by za čtrnáct dní nebo měsíc mohli hodit do kanálu,“ vysvětluje.

Mezi objednávkami kromě loňských kvasů teď nejčastěji lidé vozí tzv. raný kvas z třešní, meruněk ale i černého bezu.

Sazba daně z lihu je v letošním roce stejná jako loni. Lidé za litr čistého alkoholu zaplatí 162 korun.