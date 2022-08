Slivovice se nezkazí, vzkazují lidé ze Slovácka. Domácí pálenky ale letos podraží kvůli cenám energií

„Přišla jsem vypálit ryngli a meruňku,“ hlásí Ludmila Malinová ze Starého Města. „To víte, že jsem přemýšlela vypálit, nevypálit. Ale bylo mi líto těch rynglí, co jsem zalévala, to by byl hřích nezužitkovat. Takže vypálit.“

Paní Malinová přinesla svoji úrodu do pálenice v Jalubí. Tam ale museli letos zdražit téměř o 30 korun na litru absolutního alkoholu.

„Kotel je na uhlí a na přepalování je plyn. Jenom uhlí se letos zvedlo o 120 korun na metrák. Na litr alkoholu mám 20 kilo uhlí. A to ještě dost ušetříme tím, že pálím pecky. Takže je to 298 korun na litr absolutního alkoholu. Nárůst je tam 28 korun na litr,“ přibližuje vedoucí pálenice Jindřich Zapletal.

Ještě víc zdražili v Kunovicích, potvrzuje páleničář Metoděj Tvrdoň: „Důvod? Elektřina, plyn, energie, všechny tyto věci. Museli jsme reagovat a zdražit o 50 korun na litr, máme teď 330 korun za litr 100procentního alkoholu.“

Zákazníci zdražení chápou. Že by kvůli tomu nepálili, o tom prý nikdo nepřemýšlel. „Každá domácí pálenka je dobrá. Co je lepší jak zdravá slivovice? Však ta se nezkazí.“ říkají.

A neušetří ani v pálenicích, kde topí dřevem. Například v Březůvkách na Zlínsku stoupla cena z 250 na 280 korun, ale to jen pokud si lidé přinesou vlastní dřevo. Jinak to je ještě o 30 korun dražší.

Provozovatelé pálenic mají proto obavu, že část lidí bude raději pálit načerno. V této době by podle Jindřicha Zapletala mohl pomoci stát, a to například snížením spotřební daně, která je v současné době 162 korun za litr.