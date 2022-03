Ani rok a půl po požáru dřevěného kostela v Praze nezačala rekonstrukce. Památkáři se o něj bojí

Ukrajinu donedávna v Praze připomínal i dřevěný kostel na Petříně. Je už skoro rok a půl po požáru a dřevěný kostel v zahradě Kinských na Petříně pořád čeká na opravu. Ohořelé torzo unikátní stavby ze 17. století Praha zakryla, a teď před začátkem oprav zařizuje potřebné průzkumy. Rekonstrukce by ale podle některých památkářů mohla jít rychleji. Praha 11:33 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze shořel dřevěný kostel svatého Michala ze 17. století | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kostel svatého archanděla Michaela je v současné chvíli zahalený lešením a bílou plachtou, která torzo památky chrání před povětrnostními vlivy a deštěm. Klub za starou Prahu ovšem upozorňuje, že je nejvyšší čas s opravami pokročit, pokud má památka dojít zdárné opravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukrajinu donedávna v Praze připomínal i dřevěný kostel na Petříně. Památka ze 17. století předloni vyhořela, její oprava ale ještě nezačala. Co bude s ohořelým torzem dál, se ptala reportérka Marie Veselá

„Ochrana je důležitá, ale je jenom dočasná. Přece jenom stavba je ze dřeva. Aby ji třeba nezachvátila nějaká plíseň nebo hniloba, tak bude potřeba s opravami pokročit, aby památka vůbec přežila,“ říká pro Radiožurnál Jakub Bachtík, jednatel Klubu za starou Prahu a historik architektury.

Klub zveřejnil prohlášení, ve kterém vyjadřuje obavy nad pomalým průběhem příprav na obnovu cenného kostelíčku a považuje fakt, že oprava ještě nezačala, za kuriózní.

„Představitelé Prahy se zavázali, že opravu zajistí co nejrychleji. A po roce jsme zjistili, že nejen, že se neodehrávají žádné konkrétní práce, což by bylo celkem pochopitelné, ale vlastně se ještě nezačalo ani s nezbytnou přípravou. To znamená s nějakým základním stavebně-technickým průzkumem. To jsou věci, co měly být už rok zadané, a rozhodně na to bylo už dost času, aby se rozběhly,“ vysvětluje Bachtík důvody k vydání prohlášení.

Opravu dřevěného kostela má na starosti pražský magistrát. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana v pátek 4. března skončila soutěž na stavebně-historický průzkum a v nejbližších dnech by měl být znám její vítěz. Poté magistrát přistoupí k dalším pracím a samotnému průzkumu.

Několik let oprav

„Odhadujeme, že letos bychom mohli ke konci roku podat žádost o stavební povolení a mít hotové veškeré projekty. Stavba by mohla začít na jaře 2023. Délku stavby je zatím obtížné odhadnout, neboť nás čeká řada jednání například s památkáři, ale délka by se mohla pohybovat kolem jednoho roku,“ uvedl Hofman pro Radiožurnál.

Kostelík z okolí ukrajinského Mukačeva stojí v zahradě Kinských téměř 93 let. Národní muzeum ho dostalo od Rusínů v roce 1929 k 10. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu.

„Svou historií i tím, že moc takových staveb v naší republice nemáme, je unikátní. Byť je přenesený z jiné končiny Evropy,“ připomíná ředitel pražského pracoviště Národního památkového ústavu Jaroslav Podliska.

Nedbalost, nebo úmyslné založení? Vyšetřovatelé hledají svědky požáru kostela sv. Michala Číst článek

Když památka předloni vyhořela, hasiči vyloučili technickou příčinu. Podle nich někdo dřevěný kostelík zapálil. Policie ale viníka nenašla a případ odložila. Podle Podlisky bude ovšem možné velkou část kostela opravit.

„Rozumím tomu, že lidem přijde, že dřevěná konstrukce takřka shořela. Při detailnějším ohledání a analýze víme, že byla zasažena severní část stavby a věže. A střecha vzala za své. Jinak vlastní konstrukce je dubová, jsou to tři sruby spojené do jedné části. A ty, bych řekl, že z padesáti procent zůstaly autentické, nezasažené, obnovitelné,“ míní Podliska.

Šéf pražských památkářů nicméně odhaduje dobu trvání opravy kostela na několik let. „Když se třeba podíváme na podobné případy, namátkou uvedu Jurkovičoviu chatu Libušín na Pustevnách v Besykdech, tak tam ten proces trval taky docela dlouho. Bylo to kolem čtyř, pěti let od požáru až po tu realizaci,“ vypočítává.

Podobně dlouho to trvalo i třeba u kostela v třineckých Gutech. Kolik peněz bude oprava památky v Praze stát, zatím není jasné. Lidé na její obnovu na magistrátní transparentní účet poslali skoro dva miliony korun.