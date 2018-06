Anonymní šachty jako pohřebiště. V Ďáblicích se připomenou političtí vězni zavraždění komunistickým režimem

Památku politických vězňů popravených a umučených komunisty připomene shromáždění na Ďáblickém hřbitově. Podle informací Sdružení bývalých politických vězňů v padesátých letech režim popravil 236 vězňů. Dalších 600 nepřežilo výslechy státní bezpečnosti a obranného zpravodajství. Praha 6:45 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni se z Ďáblického hřbitova díky iniciativě sdružení bývalých politických vězňů stala národní kulturní památka. | Foto: Sdružení bývalých politických vězňů - SBPV

Anonymní šachty na Ďáblickém hřbitově měly původně sloužit jako pohřebiště pro bezdomovce, opuštěné a také se sem svážely amputáty z nemocnic. Od začátku 40 let je ale začali využívat nacisté - polohové knihy, kde byla zaznamenána jména, jsou ale nenávratně zničené.

Náhodný požár?

„Za Pražského jara došlo k otevření některých případů, ke snahám o rehabilitaci, začalo se mluvit o těch hrůzách. Zvláštní shodou okolností v té době došlo k požáru na ďáblickém hřbitově. Polohové knihy a další materiál podlehly ohni. Existuje dost pravděpodobná teorie, že se tím někteří příslušníci státní bezpečnosti snažili zamést stopy po své nezákonné činnosti, takže bohužel zmizely materiály, které by nám dnes mohly s jednoznačně říci, kdo tam pohřben je a kdo tam pohřben není,“ vysvětluje Radiožurnálu a Českému ruzhlasu Plus Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu.

„Šachty byly tvořeny vrstvou deseti rakví, kde byla buď celá těla, nebo části ostatků. Potom se to proložilo vrstvou zeminy a dávala se na ně další řada deseti rakví. V každé šachtě byly čtyři vrstvy, byly to takzvané polohy, a proto se matriční knihy s uložením rakví nazývaly polohové knihy. Četl jsem odhady, že ve všech šachtách jsou ostatky, respektive genetický materiál, až tisíců lidí. A to právě proto, že se tam dávaly amputáty. Takže tam jsou skutečně třeba části těl a to jde zřejmě do tisíců. Pokud se jedná o oběti politických procesů, tak je to několik desítek. Je potvrzeno, že je tam například pohřben policista Josef Karolík, který se snažil pomoci utéct politickým vězňům a byl za to popraven,“ popisuje.

Ostatky Josefa Toufara

Přesto se našla část jedné polohové knihy, a tak se přišlo na to, kde by mohly být ostatky kněze Josefa Toufara ubitého při výslechu státní bezpečností. Před čtyřmi lety se povedlo ostatky z jedné z šachet v Ďáblicích vyzvednout a později identifikovat. Pro rodinu to byla velká úleva.

„Rodina, ho bude moci konečně uložit ke klidnému odpočinku. Nebudeme mít tu nejistotu, kdy budeme chodit po Ďáblickém hřbitově,“ vysvětluje Toufarova praneteř Jitka Cvetlerová.

Josefa Toufara nakonec příbuzní pohřbili v Číhošti. Podobná náhoda pomohla rodině hrdiny z východní fronty Josefa Pohla. Ten bojoval proti nacistům a Sověti ho ocenili řadou vyznamenání, přesto ho komunisté odsoudili k trestu smrti za velezradu a špionáž.

„Měli opsanou přesnou pozici, kde leží ta rakev a díky tomu se jim po Sametové revoluci podařilo dosáhnout exhumace, vynětí ostatků a pietního pohřbení,“ pokračuje Ivo Pejčoch.

Loni se z Ďáblického hřbitova díky iniciativě sdružení bývalých politických vězňů stala národní kulturní památka.