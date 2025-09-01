Památky v létě navštívilo víc lidí než loni. Trosky díky hře Kingdome Come téměř dohnaly Karlštejn
Státní hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) letos do konce srpna navštívilo téměř 3,4 milionu turistů, meziročně o šest procent víc. Největší zájem byl o zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou a hrad Karlštejn. Za ním následoval hrad Trosky, který měl oproti loňsku o třetinu vyšší návštěvnost. Za nárůstem stojí vliv počítačové hry Kingdome Come Deliverance II, informovala mluvčí NPÚ Blanka Černá.
Větší zájem o prohlídky památek přinesly i letní prázdniny. Během nich navštívilo státní památky bezmála 1,9 milionu návštěvníků. Loni to bylo 1,8 milionu.
Fanoušci hry Kingdom Come: Deliverance vyprodali lístky na Trosky. Pod hradem vzniklo extra parkoviště
Číst článek
„Největší nárůst zájmu turistů má zámek Zákupy, kde se na jaře otevřel obnovený hospodářský dvůr. Víc lidí navštívilo také zámek Litomyšl, na kterém loni v létě skončila první část rozsáhlé obnovy, a zámek Kunštát s výstavou českých korunovačních klenotů,“ uvedla Černá.
Program na památkách přitom stále pokračuje. Například hrad a zámek Frýdlant od úterý 2. září poprvé veřejnosti představí čtveřici nově objevených renesančních bust. Jsou vytvořené z bílého carrarského mramoru a zobrazují čtveřici panovníků spojených s habsburským rodem. Výstava potrvá do 2. listopadu.
Vltavská štafeta skončí na Hradě
Mimořádný program na památkách letos zajišťuje také projekt NPÚ Vltava slavná & splavná. Třeba Hluboká nad Vltavou v projektu hostí 18. září komorní koncert Lobkowicz tria.
Ve čtvrtek 4. září svoji cestu také ukončí prázdninová Vltavská štafeta, která zahájila svou pouť 1. července u pramene řeky Vltavy v Národním parku Šumava a po dvou měsících ji lidé spojení se životem u řeky Vltavy dopraví na Pražský hrad.
Projekt Po stopách šlechtických rodů představí v českých hradech a zámcích Itálii 17. století
Číst článek
Tam první dáma Eva Pavlová zahájí stejnojmennou výstavu, která v Jízdárně Pražského hradu do 4. ledna představí exponáty spojené s řekou Vltavou. Součástí bude také edukační program pro školy.
Prohlídky sklepů
Vybrané památky v polovině září při Dnech evropského dědictví rovněž otevřou netradiční prostory při tematických prohlídkách. Například na hradě Landštejn to budou 13. a 14. září komentované prohlídky sklepů hradu.
Vyvrcholením projektu Maestro Salieri k výročí 200 let od smrti skladatele Antonia Salieriho bude na zámku Náměšť nad Oslavou tradiční zámecký koncert, který 20. září představí výběr z autorovy duchovní tvorby. Na památkách NPÚ také pokračuje Rok italské šlechty. Projekt Po stopách šlechtických rodů nabízí program do prosince.