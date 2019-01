Památník padlých českých vojáků z novodobých misí nevznikne. Pamětní desky zůstanou na Vítkově

„Po zvážení všech možností se ministerstvo obrany přiklonilo k nejoptimálnější variantě, tedy ponechání pamětních desek věnovaných padlým novodobým veteránům v samostatné části hrobu neznámého vojína v památníku na Vítkově,“ informovala server iROZHLAS.cz mluvčí resortu obrany Jana Zechmeisterová.

Tři čeští vojáci zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, uvedla armáda Číst článek

Podle mluvčí se tak „přirozeně propojí vojenské historické tradice“, protože Národní památník na Vítkově byl původně věnován pouze památce československých legionářů a padlým vojákům z obou světových válek.

„V národním památníku na Vítkově se také pravidelně konají slavnostní nástupy vojáků po návratu ze zahraničních operací a vojáci tak svojí přítomností přirozeně vzdávají hold svým padlým druhům,“ dodala Zechmeisterová.

Pět padlých

O památníku pro padlé z novodobých českých misí se mluví od roku 2014, kdy v Afghánistánu zemřelo pět českých vojáků. Na patrolu vojáků ze základny Bagrám ve vesnici Qalandar Khil v provincii Parván 8. července 2014 zaútočil sebevražedný atentátník. Rotmistr David Beneš, četař Ivo Klusák, desátníci Libor Ligač a Jan Šenkýř zemřeli na místě, rotmistr Jaroslav Lieskovan i přes veškerou snahu lékařů v Praze o šest dní později. Kromě českých vojáků padli také dva místní policisté a deset civilistů.

Americký velvyslanec vyznamenal české vojáky padlé v Afghánistánu. Na Vítkově obdrželi medaile Číst článek

Všichni čeští vojáci byli in memoriam povýšeni do hodnosti štábních praporčíků a vyznamenáni prezidentem Milošem Zemanem medailí Za hrdinství.

„V reakci na smrt vojáků před budovou generálního štábu, kde je pomník vojákům padlým na různých frontách druhé světové války, lidé začali klást kytice, věnce, zapalovat svíčky,“ popsal před časem v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz plukovník Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany.

Právě tehdy podle něj vznikla potřeba nového pomníku. „Původně jsme uvažovali, že by se ten pomník nějakým způsobem doplnil o novodobé mise. To se ukázalo, že není proveditelné, jak z hlediska výtvarného, tak koncepce toho památníku,“ vysvětlil Stehlík.

Stát by se měl o veterány postarat. Vojáky do boje neposílají generálové, ale politici, říká Stehlík Číst článek

Ministerstvo se proto obrátilo na vedení městské části Praha 6, kde sídlí nejen resort, ale také budova Generálního štábu Armády ČR. „To se k tomu postavilo velmi vstřícně a zvažovalo variantu, že by poskytlo bezplatně pozemek k vybudování takového památníku. Dokonce se hovořilo o tom, že by studenti architektury mohli vytvořit nějaký návrh, jak by ten pomník mohl vypadat. Studenti z Akademie výtvarných umění by se podíleli v rámci studentské práce na vytvoření toho pomníku,“ popsal Stehlík.

Jeho slova potvrdil i mluvčí městské části Praha 6 Ondřej Šrámek. „Byli jsme veterány vyzváni, abychom tento pomník umístili na území Prahy 6,“ řekl Šrámek.

Ke vzniku památníku ale nedošlo a celá věc podle Stehlíka „usnula“: „Z mě ne úplně jasných důvodů někteří lidé na ministerstvu obrany s tím plánem nevyjádřili souhlas a přišli s tím, že jména padlých veteránů v novodobých misích jsou už uvedena na deskách uvnitř Národního památníku na Vítkově v těsném sousedství hrobu neznámého vojína a že není potřeba vytvářet žádný další památník.“

Další pokus

Znovu se o pomníku začalo mluvit v létě 2018 po smrti tří českých vojáků. Na patrolu, kterou tvořili rotný Martin Marcin, desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, dva afghánští a jeden americký voják, zaútočil 5. srpna 2018 v afghánském městě Čáríkár sebevražedný atentátník. Všichni tři čeští vojáci padli, zbytek skupiny byl raněn. I oni byli povýšeni in memoriam do hodnosti štábních praporčíků a vyznamenáni prezidentem Zemanem medailí Za hrdinství.

Položili život za Česko. Osudy novodobých válečných hrdinů připomíná web In memoriam Číst článek

Situace se tehdy opakovala. Lidé, kteří chtěli uctít památku padlých vojáků, pokládali květiny a věnce a zapalovali svíčky u památníku padlých druhé světové války před budovou generálního štábu na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Stejné to pak také bylo, když 22. října 2018 padl psovod rotný Tomáš Procházka na základně Šindánd.

Proto se také opět otevřela otázka vzniku samostatného pomníku pro padlé vojáky v novodobých misích a Stehlík doufal, že tentokrát bude tato snaha úspěšná. Podle vyjádření Zechmeisterové ale nebude.

Také mluvčí Prahy 6 Šrámek potvrdil, že „pro armádu zůstává hlavním památník na Vítkově“. „Jsme ale přesvědčeni, že vojáci padlí v novodobých střetech a válkách si zaslouží vlastní pietní místo, jiné než v současnosti využívaný pomník hrdinům II. světové války před generálním štábem,“ dodal Šrámek.

Předsedkyně sněmovního Výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) souhlasí se stanoviskem ministerstva obrany. „V rámci budování a posilování tradic by bylo krajně nešťastné dublování Vítkova, kde je neznámý vojín od Zborova a Dukly, bylo do něj nainvestováno docela hodně peněz a mělo by to být to pamětní místo, kde jsou vzpomínáni všichni padlí bez ohledu na to, zda to bylo za první války, či v Afghánistánu,“ napsala serveru iROZHLAS.cz.