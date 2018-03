U památníku v Letech se objevila uříznutá prasečí hlava. Provokace, reagovalo romské muzeum

K památníku v Letech u Písku někdo o víkendu položil uříznutou prasečí hlavu. Podle Muzea romské kultury jde o provokaci, na kterou prý nechce reagovat. Informaci přinesl server Aktuálně.cz. Památník stojí nedaleko místa, kde byl dříve protektorátní koncentrační tábor pro Romy. Lety 19:27 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pietní akt v Letech u Písku připomněl oběti romského holocaustu | Foto: Jitka Cibulová Vokatá

Uříznutou prasečí hlavu někdo umístil přímo k památníku romského holokaustu, který stojí nedaleko místa, kde za druhé světové války protektorátní koncentrační tábor pro Romy.

„Nechceme z toho dělat skandál a na takovou provokaci nebudeme reagovat. Někdo nás chce zjevně vyprovokovat," řekl Aktuálně.cz Luděk Strašák, vedoucí pietních míst Muzea romské kultury, které areál v Letech u Písku nyní spravuje.

Policii prý zatím neoslovili. „Možná to uděláme v případě, že se to bude opakovat. Je to provokace někoho, kdo na sebe chce nejspíše upozornit nebo má problém s likvidací vepřína," dodal.

Místopředseda představenstva firmy Agpi, provozovatele vepřína Jan Čech řekl, že položení prasečí hlavy k pomníku podle něj není dílem pracovníků firmy.

„Nic jiného mě nenapadá, než že někdo chce v souvislosti s opuštěním toho areálu něco někomu vzkázat. Já to beru jako provokaci," řekl pro ČTK.

Na místě někdejšího tábora v Letech u Písku je v současné době stále vepřín, který loni odkoupila vláda. Nyní se ale areál vyklízí a místo něj má vzniknout památník. Vláda podle smlouvy s Agpi zaplatí za budovy a pozemky 450,8 milionu korun.

Za nechutný rasistický útok a zneuctění pietního místa označil víkendovou událost mluvčí česko-romského občanského sdružení Konexe Miroslav Brož. Podle něj jde o důsledek nálad v české společnosti.

„Když už ne přímo popírání, tak alespoň zpochybňování nebo bagatelizování romského holokaustu je v České republice rozšířeným fenoménem a vcelku mainstreamovým názorem," uvedl Brož v tiskovém prohlášení, které poskytl ČTK.

Tábor v Letech

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl určen mužům, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Stejné zařízení existovalo také v Hodoníně u Kunštátu.

V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí. Na 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi.

Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.

Pietní místo Lety u Písku | Foto: Český rozhlas