Památník Lidice povede historik Stehlík. ‚Je schopen obnovit vzájemnou důvěru s obcí,‘ řekl Zaorálek

Novým ředitelem Památníku Lidice jmenuje ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD historika a čestného občana obce Eduarda Stehlíka. Oznámil to v pondělí na tiskové konferenci. Ve funkci Stehlík nahradí bývalou ředitelku Martinu Lehmannovou, která rezignovala kvůli sporu s některými lidickými pamětníky. Lidice 16:24 24. února 2020

Zaorálek už dříve řekl, že nový ředitel památníku by měl mít vztah k Lidicím, měl by být schopen komunikovat a získat si důvěru všech obyvatel Lidic. „Připadá mi, že pan Stehlík jednoznačně dominoval – je autorem dvou publikací o Lidicích, je jedním z nemnoha čestných občanů Lidic a historikem. V této chvíli je navíc schopen komunikovat téměř se všemi v obci a obnovit důvěru mezi památníkem Lidice a obcí Lidice,“ uvedl na tiskové konferenci ministr.

Do konkurzu se člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Stehlík přihlásil poté, co se na něj obrátili lidičtí přeživší a vedení obce. „Funkci beru velmi vážně a domnívám se, že je nutné napravit vztahy mezi obcí a památníkem. Jde o to, připomínat památku lidických a ležáckých obyvatel a nezkreslené vědecké bádání,“ řekl Stehlík. „Nebudu provádět žádnou normalizaci dějin.“

Funkci Stehlík převezme po bývalé ředitelce Lehmannové. Někteří lidé, kteří přežili vyhlazení Lidic, ředitelku minulý rok obvinili, že překrucuje fakta. Důvodem byla televizní reportáž o matce jedné z přeživších, která údajně udala v době okupace svoji židovskou podnájemnici. K tématu v reportáži České televize mluvila právě i Lehmannová. Obvinění z toho, že by překrucovala fakta nebo nectila památku přeživších, ale odmítla. Ministr kultury trval na urovnání vztahů se všemi přeživšími. To se Lehmannové nepodařilo. Proto po jednání s ministrem rezignovala.

V reakci na rezignaci Lehmannové podalo výpověď deset z 16 vedoucích a odborných pracovníků památníku. Podle nich bude památník po rezignaci ředitelky navrácen normalizačnímu výkladu dějin. Další současní a bývalí zaměstnanci památníku zveřejnili naopak prohlášení, že Lehmannová nezvládla komunikaci s obcí a pamětníky.

Památník v Lidicích připomíná nacistické vyhlazení obce 10. června 1942. Záminkou se stala domnělá souvislost Lidic s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ze zhruba 500 obyvatel Lidic jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích nacisté zastřelili 173 mužů, další pak v pražských Kobylisích. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře nacisti v plynovém autě udusili 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.