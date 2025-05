‚Památník není válečným hrobem.‘ Česko odpovědělo Rusku na nótu kvůli soše maršála Koněva

České ministerstvo zahraničí odpovědělo na diplomatickou nótu Ruska ohledně pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila vedoucí komunikace resortu Mariana Wernerová. Česko v oficiální reakci na žádost o pomoc s hledáním demontované sochy Moskvě připomnělo, že uvedený památník není válečným hrobem, a ta na něj nemá právní nárok. Doporučujeme Praha 14:39 13. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha maršála Koněva na Praze 6 | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Na nótu jsme odpověděli a zároveň jsme ruské straně připomněli, že uvedený památník není válečným hrobem, není na seznamu kulturních památek a není ani pietním místem. Rusko na sochu nemá právní ani morální nárok, vlastnická práva má Praha 6,“ uvedla pro iROZHLAS.cz vedoucí komunikace resortu Mariana Wernerová.

Diplomatickou nótu, ve které žádá o pomoc s určením místa Koněvovy sochy, zaslalo Rusko české straně minulý týden. Informoval o tom také ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij v rozhovoru pro ruský list Izvěstija. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), který na síti X napsal, že Rusko nemá na sochu nárok, pro Novinky.cz slíbil, že Česko na nótu odpoví, přestože jde o veřejně známou informaci.

Demontovaný pomník sovětského maršála se totiž nachází v depozitáři uměleckých děl společnosti Artex v obci Měšice na severovýchod od Prahy, jak lze i dohledat na internetu.

Muzeum paměti XX. století nyní připravuje výstavní projekt, který by měl sochu představit veřejně na Hradčanech v širším historickém kontextu. Podle ředitele muzea Pavla Blažka by to mohlo být už v příštím roce.

„Sochu máme zapůjčenou od Prahy 6 s tím, že podle dohody bude vystavena v Domě pážat na Hradčanech, to je naše sídlo a aktuálně se rekonstruuje. Nejpozději v příštím roce ji tam chceme vystavit, máme k tomu i vizualizaci na našem webu,“ řekl redakci Blažek.

Kontroverzní Koněv

Maršál Koněv se podílel na osvobození Prahy od nacistů v roce 1945, socha však vyvolává kontroverze kvůli Koněvově angažmá při krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956 a také proto, že zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Sochu odstranila radnice Prahy 6 z náměstí Interbrigády v roce 2020 pod vedením tehdejšího starosty a současného europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09). Ruská diplomacie krok pražské radnice od té doby opakovaně kritizovala.

Ke kauze Koněv: "Rusko nemá na sochu nárok. Čeští bolševici tuto výzdobu náměstí na Praze 6 umístili v roce 1980 jako výraz servility vůči Moskvě. A čeští demokraté rozhodli o jejím odstranění, aby poukázali na temnou úlohu Ivana Koněva v dějinách zotročování evropských národů." — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 7, 2025