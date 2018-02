Památník v Letech zaplatíme z norských fondů. Hotový bude do roku 2021, říká ministr kultury

Na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku vyroste památník. Vepřín vláda vykoupila a jeho bývalý vlastník by měl areál během února vyklidit. Areál pak převezme Muzeum romské kultury. Památník by měl stát do roku 2021, řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr kultury Ilja Šmíd za ANO. Na jeho stavbu se pak využijí peníze z norských fondů.

