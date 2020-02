Kroupa opustil správní radu Muzea paměti 20. století. ‚Ztratil jsem přesvědčení, že nám jde o tu samou věc.‘

Ředitel neziskové organizace Post Bellum rezignoval na funkci člena správní rady Muzea paměti 20. století. Stalo se tak poté, co instituce podle něj odmítla přijmout sbírku vzpomínek pamětníků Post Bellum - Paměť národa. Předsedkyni správní rady a pražskou radní Hanu Marvanovou rezignace zaskočila. Praha 18:56 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Kroupa | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Oznamuji, že jsem rezignoval na funkci člena správní rady Muzea paměti XX. století. Ztratil jsem přesvědčení, že nám jde o tu samou věc. Moc bych si přál evropské ambiciózní muzeum vyprávějící příběhy, ohromující návštěvníky zážitkem, objektové muzeum srovnatelné s podobnými projekty v Evropě, jako jsou Polin, Typografy of Terror, House of Terror, apod. Toužím po tom léta,“ napsal Kroupa v pondělí na svém facebookovém profilu.

Důvodem k rezignaci je podle něj to, že správní rada odmítla přijmout usnesení o sbírce pamětníků Post Bellum – Paměť národa, že nahrávky a data jsou pro Muzeum paměti 20. století žádoucí.

„Stalo se to pro mne poslední kapkou. Muzeum nepřijetím tohoto usnesení dalo najevo nezájem o Paměť národa. Je to pro mne zraňující a nesrozumitelné,“ pokračoval Kroupa. Je také přesvědčen, že to ukázalo na chybějící politickou nestrannost v radě nebo věcné a odborné posuzování.

Mezi příběhy z Paměti národa patří například svědectví Tomáše Sedláčka, Jiřího Stránského a stovky dalších.

Archiv shromažďuje vzpomínky pamětníků, rozhovory s lidmi, kteří si prošli koncentračními tábory, nebo je poznamenala komunistická totalita. Nahrávky jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Paměť národa a podílela se na nich řada institucí včetně Českého rozhlasu.

Reakce na veřejné vyjádření

Na Kroupovo veřejné vyjádření bezprostředně zareagoval z dalších členů správní rady - historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

„Moje rozhodnutí zdržet se hlasování souvisí s mojí pochybností o jeho smysluplnosti,“ napsal pod příspěvek na facebooku.

Tvrdí, že pro výstavy má smysl používat vždy konkrétní nahrávky, na něž se musí uzavřít konkrétní smlouva za obvyklou cenu.

„Navržená licence hovoří podle dodatečně zaslaného posudku o 170 000 Kč za měsíc, za 10 let to je cca 20 milionů Kč, které mají být brány v úvahu při rozhodování o pronájmu. Podle mého názoru takovou licenci muzeum nyní nepotřebuje,“ uvedl. Na závěr doplnil, že Kroupovo rozhodnutí respektuje, i když ho mrzí.

Marvanová: Nerozumím tomu

Zaskočena Kroupovou rezignaci reagovala i pražská radní Hana Marvanová (za STAN), která je předsedkyní správní rady muzea. „Já tomu jeho kroku vůbec nerozumím. Je to nějaké nedorozumění z jeho strany,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Informaci o rezignaci se podle svých slov dozvěděla od novináře, který po ní chtěl reakci na Kroupovo vyjádření na facebooku.

Hana Marvanová

„Myslela jsem si, že o těch věcech budeme diskutovat, takže neznám žádný jeho návrh. Jsem předsedkyní správní rady muzea a radní a my neobdrželi přímo nějaký návrh, jak by to mělo vypadat,“ řekla.

O spolupráci s Post Bellum je zájem a vše se musí teprve dojednat, jelikož muzeum vzniklo nedávno a „všechno nejde tak rychle“.

Na závěr dodala, že s ní Mikuláš Kroupa rezignaci neřešil a že nejdříve měl s členy rady o svém rozhodnutí diskutovat.