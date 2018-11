ŽIVĚ: Zachránila svoji sestru před pochodem smrti. Marta Szilárdová převezme cenu Paměti národa

Ocenění Paměť národa, předávané 17. listopadu, letos získá Marta Szilárdová, která zachránila život své sestře během pochodu smrti. Mezi dalšími jsou političtí vězni Jiří Světlík a Helena Kociánová a Milena Blatná, která pomáhala politickým vězňům v uranových dolech. Přímý přenos z Národního divadla odvysílá České rozhlas Plus i Rozhlas a televize Slovenska. Praha 20:00 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do transportu se Marta Szilárdová dostala se svoji mladší sestrou v jednadvaceti letech. V té době byla už vdaná, ale manžel skončil v pracovním táboře. Ostatní příbuzní zmizeli v koncentračních táborech a už je nikdy neviděla. Martu čekala Osvětim, kde na nádražní rampě naposledy viděla své rodiče.

Kde byl Bůh?

„Já mám takové podivné názory. Stále hlásám, ze boží mlýny melou, ale pomalu. Je to trest za to, co člověk udelal. Ja věřím, že existuje nějaká nadpřirozená moc, aby byla spravedlnost, neboť spravedlnost musí přijít. Kde byl ale ten Bůh, kde byl, když jsme ho potřebovali?,“ řekla 95 letá Szilárdová.

„Nacisté vybrali Martu i její sestru na práci. Později je přesunuly do továrny v Hesensku, kde vyráběly granáty a miny. Když se na konci války výroba zastavila, musely do pochodu smrti,“ řekl ředitel společnosti Post Belum, která ceny Paměti národa udílí, Mikuláš Kroupa.

Marta donesla svoji sestru až do Kasselu, kde se vyčerpaných vězňů ujali američtí vojáci. Odtud se dostávaly složitě zpátky na Slovensko. Jejich byt v Levicích byl obsazený, dočasně se usadily v jiném prázdném bytě. Ve městě potkala svého manžela, který utekl z pracovního tábora při bombardování a vstoupil do československé armády. Narodili se jim dvě děti. Kvůli zdravotnímu stavu si Marta Szilárdová cenu nepřevezme osobně.

Ocenění, letos také získá protikomunistický odbojář a politický vězeň Jiří Světlík, Milena Blatná, která pomáhala politickým vězňům v uranových dolech, bývalá politická vězeňkyně Helena Kociánová, která přišla den před propuštěním o nohu, když pomáhala spoluvězeňkyni.

Laureáty Cen Paměti národa jako každý rok vybralo šest tisíc tzv. badatelů, kteří se registrovali jako uživatelé internetové Paměti národa. Mezi nimi převažují dokumentaristé, učitelé, studenti, žáci, novináři.

Z užších nominací laureáty zvolili lidé z Klubu přátel Paměti národa a Kolegia Paměti národa - zhruba dva a půl tisíce podporovatelů Paměti národa z České republiky a Slovenska. Paměť národa letos slaví desáté výročí svého fungování. Mezi oceněnými převažují váleční veteráni, političtí vězni, odbojáři z války a komunismu, přeživší holocaustu, disidenti, perzekvovaní spisovatelé či představitelé undergroundu.