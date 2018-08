Začíná platit novela pamlskové vyhlášky. Do školních bufetů se může vrátit šunka či vícezrnné pečivo

„Občas si tady koupím svačinu, ale jen když jsem asi ji zapomněla doma, nebo když mám hlad, protože jsme psali nějakou dlouhou písemku,“ popisovala už dřív Kateřina ze Základní školy Ohradní v Praze, co si kupuje ve školním bufetu.

Větší pestrost i přehlednost

Kromě ochucené vody tamní bufet nabízí třeba také sladkosti z hroznového cukru nebo pečivo. Bufetářka Marie Houdková přiznala, že jí po zavedení pamlskové vyhlášky klesly tržby. Děti podle ní častěji začaly chodit do okolních obchodů.

Antioxidanty, vlákniny, vitamíny. Zachrání nás zdravá výživa? Číst článek

„Druhý stupeň, když má volno, když má odpolední školu, tak si chodí ven. A to vidíte, že si nosí brambůrky, Coca-Coly, pizzy. Chodí si i do číny pro jídlo,“ říká pro Radiožurnál.

Změnu vyhlášky prosadilo především ministerstvo školství. Podle šéfa úřadu Roberta Plagy z hnutí ANO byla původní varianta příliš přísná.

„Kromě rozvolnění, které umožní, že se z mého pohledu běžné a neškodlivé potraviny vrátí zpátky do školních bufetů, tak ještě zpřehledňují i pro ty provozovatele bufetů, co přesně mohou nabízet. Původní přehled, který tam byl, tak byl podle mého názoru velmi obtížně využitelný a řada těch bufetů nevěděla, co může a nemůže nabízet. To znamená, zpřehledňuje to situaci a rozvolňuje to nabídku tak, aby potraviny, ale ne nezdravé, mohly být nabízeny,“ vysvětluje Plaga.

Šunka ano, brambůrky ne

'Míst je dost.' Ministerstvo často odmítá povolit soukromé ZŠ, k Ústavnímu soudu míří další stížnost Číst článek

Ministerstvo školství změnu připravilo společně s resortem zdravotnictví.

„Například šunku nejvyšší jakosti, ochucené tvarohy nebo vícezrnné pečivo a jemné pečivo s vysokým podílem ovoce,“ vypočítává mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

„Díky úpravě limitů budou bufety moci do nabídky a prodeje zařadit širší sortiment obložených pekařských výrobků, například obložený chléb s kvalitní šunkou, sýrem a zeleninou. Vyhláška naopak stále zakazuje prodej potravin, která obsahují sladidla, kofeinových a energetických nápojů nebo třeba smažených brambůrků,“ dodává.

Novelu vítá i prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. „Je dobře, že už vyhláška není tak přísná a umožní dětem daleko pestřejší výběr nákupu svačin. Určitě to je pestřejší a zdravější výběr, než byl dosud, kdy si děti nakupovaly svačiny mimo budovy školy.“

Pamlsková vyhláška platí taky pro nižší stupně víceletých gymnázií.