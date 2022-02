Iniciativa Chcípl pes zveřejnila adresy 70 poslanců. Vyzvala k protestům před jejich domovy

Hnutí Chcípl pes vyvěsilo ve středu na facebooku seznam adres poslanců, kteří podle iniciativy hlasovali pro novelu pandemického zákona. Šlo o sedm desítek ulic s konkrétními čísly popisnými. Jména zákonodárců k jednotlivým adresám chyběla. Později ale hnutí adresy smazalo. Policie nicméně bude na těchto místech hlídkovat. Novelu zákon hnutí Chcípl pes dlouhodobě kritizuje a opakovaně proti ní svolává demonstrace. Praha 11:30 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna musí opět jednat o novele pandemického zákona, normu jí vrátil Senát (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Iniciativa Chcípl pes ve středu opět pořádá demonstraci na Malostranském náměstí proti novele pandemického zákona. Zároveň vyzvala své podporovatele, aby pokud se nemohou zúčastnit, šli protestovat poslancům před jejich domovy.

„Udělejte si malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále,“ napsalo hnutí kolem osmé ranní na svém facebookovém profilu.

Příspěvek na sociální síti doplnilo o adresy s konkrétními čísly popisnými ze všech 14 krajů. Místopředseda hnutí Chcípl pes Jiří Janeček zdůraznil, že k adresám nepřiřadili jména jednotlivých poslanců.

„Jsou to informace z veřejných zdrojů, z internetu, ze živnostenských listů a dalších materiálů - kde podnikají, kde mají poslanecké kanceláře. Není to nic tajného. Kdo chce, tak si ty adresy stejně najde. Ani jsme tam nepřiřadili jména,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Zároveň ale přiznal pochybení. Hnutí podle něj nechtělo zveřejnit přímo trvalé bydliště poslanců.

„Někteří politici mají kancelář na adrese svého trvalého bydliště. Ještě to musíme předělat. Dělali jsme to dnes ráno narychlo, situace je celkově vyhrocená. Stejně to jsou ale informace z veřejných zdrojů,“ hájil Janeček zveřejnění sedm desítek adres.

Všechny adresy nakonec z facebookového profilu zmizely. „Adresy jejich poslanecký kanceláří najdete na jejich webu,“ stojí v aktualizovaném příspěvku. „Bohužel se mohly mezi adresy, které jsou veřejné, dostat i adresy trvalého bydliště. Všechny adresy jsou z veřejných zdrojů,“ zní vysvětlení v dalším příspěvku.

Rodiny poslanců

Někteří poslanci, zejména mimopražští, kteří se účastní jednání sněmovny, nejezdí každý den domů za svými rodinami.

Někteří poslanci kvůli tomu zveřejnění adres ostře kritizovali. „Chtěl bych protestující upozornit, že ani mě, ani mou rodinu včetně dětí ve věku 3,5 a 1,5 let na této adrese v současné chvíli nevystraší,“ napsal na twitteru poslance ODS Jan Skopeček. Janeček ale odmítl, že by do sporu o novelu pandemického zákona zapletli rodiny poslanců.

Zveřejnění kritizoval také šéf KDU-ČSL Marian Jurečka: „Vyzývat k tomu, ať jdou lidé protestovat před domy poslanců a zveřejnit jejich adresy považuji za něco naprosto zoufalého, co do demokratické diskuse fakt nepatří.“

Chcípl pes dal na svoje sítě výzvu, že pokud někdo nemá čas přijet v 10:00 na Malostranské náměstí, má jít protestovat před trvalé bydliště poslankyň a poslanců, kteří minule pro pandemický hlasovali. Adresy tam vypsali. Takže teď za to můžou i naše rodiny? — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) February 16, 2022

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl pro Deník N, že po domluvě s policejním prezidiem bude policie adresy poslanců kontrolovat. „Hlídky tam budou pravidelně ve zvýšené intenzitě projíždět,“ řekl.

Iniciativa Chcípl pes vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl pes pak kandidovala v loňských sněmovních volbách, ve kterých získala 0,4 procenta hlasů. Po volbách se na jejích akcích začaly podílet desítky drobných uskupení a stran, které sdílejí kritický pohled na kroky vlády.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou.

Po schválení sněmovnou ji Senát zamítl, novelu tak musí opět schvalovat dolní komora, která má možnost senátní veto přehlasovat většinou 101 hlasů všech poslanců.

Právě vystoupil ministr vnitra @Vit_Rakusan kvůli zveřejnění adres poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon, na serveru Chcípl pes. Je to útok na naše rodiny, které jsou při našem jednání v ohrožení.

Takové chování je nepřípustné a do demokratické společnosti nepatří! pic.twitter.com/lUctKuS8MP — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) February 16, 2022