Expert Dostál kritizuje novelu pandemického zákona: Nebojím se diktátorských úřadů, ale diletantství

Poslance čeká jednání o novele pandemického zákona. Ten je podle kritiků připraven příliš narychlo a je v rozporu s Ústavou. Vláda ale věří, že novela původní normu vylepšuje, aby lépe pomohla zvládat epidemii. A v rozporu s Ústavou není, zdůrazňuje člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška. Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál (Piráti) ovšem tvrdí, že novela dává výkonné pravomoci, které ke zvládnutí epidemie covid-19 nejsou třeba. Praha 14:15 30. ledna 2022

„Konkrétně možnost omezovat venkovní sportoviště či školy. Obávám se také karantén přes SMS, chybí také řešení náhrad ušlého zisku vzniklých těmito opatřeními,“ vyjmenovává pro Český rozhlas Plus chyby novely Dostál a dodává:

„Novela není zapotřebí. Kdyby bylo potřeba vydávat striktní omezení, tak máme režim nouzového stavu. Takže tento zmocňovací pandemický zákon není naléhavá záležitost.“

„Vláda se snaží nejlepším způsobem reagovat na zkušenosti, které nabyla s aplikací pandemického zákona, a chce prodloužit jeho účinnost,“ reaguje Bezouška z Legislativní rady vlády a také z Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci.

A upozorňuje, že kdyby platnost pandemického zákona skončila v únoru a objevila se nová mutace vyžadující razantní řešení, tak by ani nouzový stav nedal takové záruky, které dává právě pandemický zákon.

„Pandemický stav může sněmovna, kdykoliv se na tom usnese, zrušit. Tím pádem může vládě vyrazit z ruky možnosti vydávat tímto zákonem stanovená opatření,“ vysvětluje pojistku novely Bezouška.

Dostál přesto považuje za výrazně lepší kontrolní nástroj to, když vláda musí každých třicet dní předstoupit před sněmovnu a musí žádat o prodloužení nouzového stavu.

Bezouška: Doporučení u nás nefungují

Potřebu možnosti hygieny nařizovat karantény nebo izolace jen prostřednictvím SMS Bezouška chápe.

„Úřady nejsou schopny posuzovat situace individuálně, proto si do zákona vytvořily automat.“ Ondřej Dostál

„Ale je otázka, jestli se vlk nenažere a koza zůstane celá, protože když vám přijde SMS, vy ale nebudete pokyny dodržovat a pak vám někdo dá pokutu, ale těžko vám dokáže, že vám SMS byla doručena.“

„Já se nebojím diktátorských sklonů úřadů, ale jejich diletantství. Úřady nejsou schopny posuzovat situace individuálně, proto si do zákona vytvořily automat na jednoduché zásahy do individuálních svobod,“ kritizuje Ondřej Dostál a dodává:

„Vláda by měla přiznat, že z hlediska organizace karantén jsme dřeváci, a proto také hrajeme okresní přebor. A proto to také necháme jako doporučení a nebudeme vytvářet nebezpečná zmocnění pro zásah do základních práv.“

Jde jen o reakci na mimořádnou situaci, obhajuje novelu právník. „Je to o tom, co je v silách krajských hygienických stanic zvládnout posoudit. A doporučení coby jiné řešení zrovna v podmínkách naší společnosti nefungují,“ konstatuje Petr Bezouška.

