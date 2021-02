Babiš požádá Zemana, aby podepsal pandemický zákon už v pátek. Jinak by nenavázal na nouzový stav

Pokud Senát vrátí Poslanecké sněmovně upravený pandemický zákon a ta ho v pátek schválí, premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby ho ještě v pátek podepsal. V úterý to podle informací od úřadu vlády řekl premiér. O otázce pandemického zákona chce Babiš se Zemanem mluvit na úterní schůzce ústavních činitelů k diplomacii, která začala na Pražském hradě krátce po 14.00. Praha 15:49 23. 2. 2021 (Aktualizováno: 18:26 23. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na setkání s členy vlády a předsedou Poslanecké sněmovny | Foto: Twitter/Jiří Ovčáček

Zástupci vlády v úterý jednali s opozicí o dalším postupu při boji s koronavirovou pandemií. Tématem byl i pandemický zákon, který minulý týden schválila sněmovna. Senátoři jsou ale s jeho zněním nespokojeni a mluví o jeho pozměnění.

„V Senátu to zatím nevypadá, jak jsme předpokládali, jak opozice slibovala, uvidíme zítra (ve středu), jak to vyjednávání dopadne a za jakých podmínek se vrátí zákon do Sněmovny,“ řekl Babiš. Předpokládá, že bude potřeba svolat mimořádné zasedání sněmovny na páteční ráno.

Nouzový stav, na který by měl pandemický zákon navázat, platí do 27. února. Aby zákon začal včas platit, je podle premiéra třeba, aby ho Zeman ještě v pátek podepsal. Vyjít také pak ještě musí ve sbírce zákonů.

Prezidenta chce premiér o situaci informovat na úterní schůzce ústavních činitelů. Babiš nechce připustit možnost, že by se zákon včas nepodařilo schválit.

Alena Schillerová

@alenaschillerov Telegraficky ze schůzky s opozicí: Stále se shodujeme, že základní pilíř naší spolupráce je RYCHLÉ PŘIJETÍ pandemického zákona. Všichni zástupci opozice právě potvrdili, že naše dohoda na jeho podobě PLATÍ. A to je dobrá zpráva pro stabilitu země v nelehké době. 4 36

