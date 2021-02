Lidé opatřením nerozumí, protože nemají logiku. Chceme pomoci to opravit, tvrdí šéf ODS Fiala

Vláda jedná s opozicí o návrhu pandemického zákona, který by měla sněmovna projednat ještě tento týden. „Vláda s námi poprvé začala vážně jednat o našich návrzích. Škoda, že se tak nestalo dříve, protože bychom byli ve zvládání pandemie dál,“ říká v Interview Plus na Českém rozhlasu Plus poslanec a předseda ODS Petr Fiala. INTERVIEW PLUS Praha 16:36 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nyní spor hlavně o odškodňování, Česko si prý nemůže „dovolit dávat bianco šek na náhradu ušlého zisku“. Pro koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, je ale odškodňovací zákon podmínkou.

„Odškodňování je důležité, protože je tu obrovské množství lidí, podnikatelů, firem, kteří jsou v důsledku vládních opatření skutečně na dně a neví jak dál. Programy, které vláda připravuje, jejich problémy nevyřeší,“ tvrdí Fiala.

Systémové řešení kompenzací by podle něj bylo levnější než řešit ekonomické škody vyplývající z toho, že firmy krizovou situaci nezvládnou.

„Ale nechci se vymezovat, třeba najdeme jinou cesto. Pro nás je důležité připravit krizovou legislativu tak, abychom mohli žít i mimo nouzový stav, protože tak je tomu ve většině zemí kolem nás, které pandemii zvládají lépe,“ podotýká.

Skupina víc než 20 senátorů podá návrh na zrušení nouzového stavu, protože je podle nich protiústavní. Fiala jejich krok podporuje, věc by měl posoudit Ústavní soud.

„Nesouhlasili jsme s prodloužením nouzového stavu a myslíme si, že je protiústavní. Situace je z legislativního pohledu špatná, protože vláda nouzový stav prodloužila i přes rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že se prodlužovat nemá,“ zdůrazňuje.

Na středečním jednání chce Fiala od vlády vědět, zda je připravena řešit situaci i bez nouzového stavu a zda se poučila z vývoje posledních týdnů. Podle toho pak bude dále postupovat, odmítá ale snahu SPD nouzový stav zrušit na mimořádné schůzi sněmovny.

Rakouský příklad

Stávající opatření jsou podle Fialy poměrně přísná ve srovnání s jinými zeměmi. „Lidé jim ale často nerozumí, protože nemají žádnou logiku,“ říká s tím, že opatření zkrátka nefungují. A za příklad dává Rakousko, kde je situace lepší i při mnohem méně drastických opatřeních.

„Nejde o to, že jsou ta opatření volnější, ale jsou prostě rozumná a dají se aplikovat,“ uvádí poslanec.

„Je těžko pochopitelné, že jdete do obchodu a část regálů je omotána páskou. Proč si nemůžete koupit boty, ale malému dítěti ano. Nemluvíme o žádném rozvolnění, ale je třeba ta opatření změnit, někdy i zpřísnit, ale hlavně ta nelogická, nefungující opatření odstranit.“

Poukazuje na to, že v sousedním Rakousku byla epidemická situace na podzim zhruba stejná jako v České republice. Zatímco ale nyní se u našich jižních sousedů zlepšuje a otevírají se školy, obchody a galerie, u nás je tomu naopak.

„Rozdíl je v tom, že v Rakousku se testuje 2,5krát více. To je i naše podmínka otevření obchodů a škol. Vláda zapomněla nakoupit šetrné testy – jistěže nemůžeme děti testovat výtěrem z nosohltanu. Ale můžeme je, jako se to dělá ve světě, testovat výtěrem z nosu, úst nebo ze slin. To vše existuje, jen je třeba to udělat,“ vyzývá Fiala.

Za špatnou situací v Česku je podle něj to, že lidé opatřením nevěří a nedodržují je, málo se testuje a v proočkovanosti jsme na tom také špatně. „To jsou věci, které jdou za vládou. Ona je odpovědná a my jako opozice jí chceme pomoci opravit opatření tak, abychom si s tou pandemií poradili,“ uzavírá.