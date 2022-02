Odpůrci pandemického zákona opět demonstrují před sněmovnou. Postavili šest šibenic

Novavax v Česku. Zájemci o očkování proteinovou vakcínou se mohou předběžně registrovat

Očkování touto látkou začne zřejmě první týden v březnu, a to pro lidi starší 18 let. Ministerstvo zdravotnictví soudí, že by si jí mohli nechat očkovat ti, kdo mají obavy z modernějších mRNA vakcín.