Pandemický zákon se hodí, když jsou čísla nižší, říká Richterová. Po vládě nadále žádá vizi otevření škol

Není absence konkrétního plánu možná výrazem obezřetnosti? Nikdo v tuto chvíli neví, jak rychle bude počet nakažených klesat – pokud vůbec. Vláda už několikrát naznačovala, že třeba dojde k nějakému dílčímu uvolnění, poté se musela svého záměru vzdát a sklidila za to velkou kritiku třeba od majitelů restaurací nebo obchodů.

Z toho, co jsem už říkala, je myslím zřejmé, že rozvolnění není to, co by Piráti a STAN bezprostředně vyžadovali. Co chceme, je strategický výhled, podklad pro rozhodování. Výhled typu: ta a ta konkrétní opatření jsou tím a tím způsobem důležitá.

Stejně tak srovnání s tím, jaká ta opatření stojí peníze a jaký mají psychický nebo sociální náklad. Jsou věci, které jsou z pohledu vlády zdarma, ale jsou nesmírně nákladné, a to je třeba ponechání dětí všeho věku doma.

Kritizovali jste, že na středeční schůzce nebyl ministr (školství za ANO Robert) Plaga osobně. Co jste od něj chtěli slyšet konkrétně?

Za Piráty a STAN jsme už představili zcela konkrétní plán a ten budeme s panem ministrem školství projednávat zítra. Jde nám o to, že příprava testování žáků a zaměstnanců škol není žádná legrace, to je logisticky velmi náročná operace.

A vlastně ta příprava, včetně nasmlouvání kapacit na neinvazivní RT-PCR testy – kloktací, nebo ze slin –, by se musela objednat. Stát na takové přípravné věci, zdá se, zatím zcela rezignoval. A přitom máme deset tisíc žáků, co zcela vypadávají ze vzdělávání, vůbec to není žádná maličkost.

Na to jsem se chtěl ptát. Podle poznatků školní inspekce v prvním pololetí, jak říkáte, bylo zhruba deset tisíc žáků úplně mimo vzdělávací systém. Co s tím?

Velmi rádi bychom posílili pravomoci ředitelů a ředitelek škol, aby po konzultaci s krajskými hygienickými stanicemi a se zřizovateli mohli vyhodnotit svou lokální situaci a nastavit třeba individuálnější přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům extra ohroženým neúspěchem... Aby se mohla připravit rotace tříd, využití méně početných skupinek, venkovní výuka.

Asi slyšíte, že jsme v tom plánu toho uvedli opravdu mnoho, co by výrazně pomohlo. Všude jsou podmínky jiné, i regionální situace je poměrně rozdílná. My jsme zkrátka chtěli mít jistotu, že na toto všechno bude vláda připravená. Místo toho nevíme, asi to ještě nepůjde. To přece nejde.

V rychlosti byl přijat takzvaný pandemický zákon, který měl ústavně spornou situaci chronického prodlužování nouzového stavu řešit. Najednou není dost dobrý?

Pandemický zákon, který umožňuje speciální pandemický stav, je samozřejmě dost dobrý – my jsme ale navrhovali lepší variantu, která neprošla. Prošla vlastně taková trochu spatlaná. Tento stav je vhodný pro situaci, kdy je o něco nižší zátěž nemocnic a nálož v populaci. To je zákon myšlený na to, aby tu nemusel být nouzový stav nekonečně.

A já jsem teď v naprostém vnitřním rozporu: ve snaze řešit reálný dopad na celou společnost, situaci nás všech, s tím, že vím, jak důležité pro hejtmany je mít patřičné nástroje k aktivnímu řešení. Prostě uvidíme, zda to prodloužení podpoříme, nebo nepodpoříme, až na konci týdne.

