Senát vrátil sněmovně upravený pandemický zákon. Podmínkou pro restrikce má být stav pohotovosti

V takzvaném pandemickém zákonu chce Senát navázat protikoronavirové restrikce na pandemickou pohotovost, kterou bude moci ukončit nebo obnovit sněmovna. Předlohu s touto a některými dalšími úpravami ve středu vrátila horní komora k novému posouzení poslancům. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) změny schválené Senátem podpořil. Praha 21:51 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři vrátili předlohu s úpravami na posouzení sněmovny. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zamítnutí senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) neprosadil. Dolní komora se k zákonu sejde s největší pravděpodobností v pátek.

Jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Pandemický zákon je mimořádně špatný, říká advokát Sokol Číst článek

Pravomoc vydávat širší restrikce k omezení šíření covidu-19 mají dostat ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Pokud by Senát nezasáhl, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti sněmovny je zrušit. Stěžejní části zákona přitom mají být účinné do konce února příštího roku.

Horní komora také chce, aby souhlasu vlády podléhaly nejen ministerské restrikce, ale také opatření hygienických stanic. Senát se rovněž postavil proti tomu, aby se podle pandemického zákona mohla omezovat zejména shromáždění svolaná podle příslušného zákona.

Blatný uvedl, že případné nepřijetí zákona by pokládal za riziko, byť vláda bude chtít, aby nouzový stav neskončil sobotou. „Bude záležet na rozhodnutí sněmovny,“ připomněl ministr.

Roční diktát vlády

V Senátu se o pandemickém zákoně rozhořela dlouhá debata. „Sněmovna schválila roční neomezený diktát vlády a ministerstva zdravotnictví,“ kritizoval znění vycházející z dohody vlády a většiny sněmovní opozice Michael Canov (SLK). Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) souhlasil s tím, že předloha vznikla překotně. Vyzdvihl však, že byla společným dílem koalice a opozice. Canovovi vzkázal, že neomezeným diktátorem je vláda při nouzovém stavu.

Šéf Senátu: Pandemický zákon nejspíš vrátíme sněmovně. Je tam legislativní chyba, musíme ji opravit Číst článek

Senátoři Václav Láska (SEN 21) a Jan Horník (STAN) označili předlohu za paskvil. Miluše Horská z lidoveckého klubu varovala před podle ní nejednoznačnými pasážemi zákona, když vláda by podle ní případně mohla nařídit povinné testování na covid-19 a očkování proti nemoci. „Taháme tady hodně žhavé brambory z ohně,“ soudí.

Senát schválil jen úpravy, které někteří členové horní komory označovali za minimalistické. Je pravděpodobné, že sněmovna tyto úpravy potvrdí a návrh zákona dostane ještě v pátek k podpisu prezident Miloš Zeman.

Horní komora zamítla návrhy ústavně-právního výboru, které se týkaly například snížení horních hranic postihů, i soubor úprav pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Senátor mimo jiné chtěl, aby opatření nesměla omezit obchod a služby, ale mohla stanovit jen podmínky provozu, a aby součástí každé restrikce byly náhrady vázané na ztrátu tržeb.

Na návrh Miroslavy Němcové (ODS) poděkovala horní komora Izraeli za poskytnutí 5000 dávek vakcíny Moderna a rovněž Polsku a Německu za nabídku míst v tamních zdravotnických zařízeních pro české pacienty.