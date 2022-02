Sněmovna jedná o pandemickém zákonu. SPD zahájila obstrukce, vláda chce omezit obecnou rozpravu

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie projevem svého předsedy Tomia Okamury v úterý zahájilo ve sněmovně další obstrukce, aby zabránilo projednání novely pandemického zákona. Šéf SPD, který v úvodu schůze využil svého práva na přednostní vystoupení, v obsáhlém projevu obvinil vládu Petra Fialy (ODS) mimo jiné z fašizujících tendencí a omezování práv a svobod. Praha 12:32 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie projevem svého předsedy Tomia Okamury v úterý zahájilo ve sněmovně další obstrukce, aby zabránilo projednání novely pandemického zákona | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Hnutí už před zahájením schůze oznámilo, že udělá maximum pro to, aby sněmovna novelu nepřijala. Hnutí považuje novelu za protiústavní a kabinet kvůli tomu obviňuje z „totalitních manýr“. „Tato vláda má fašizující tendence, chce ovládnout životy občanů,“ uvedl ve sněmovně Okamura.

Pandemický zákon je podle něj „bezprecedentní útok na základní práva a svobody“ a je přijímán nezákonně ve stavu legislativní nouze. Vláda požádala o zrychlené projednání kvůli tomu, že platnost základních částí pandemického zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí s posledním únorem.

SPD před týdnem v souladu s jednacím řádem zablokovalo zařazení pandemické novely na program řádné schůze. Vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN kvůli tomu na úterý svolala mimořádné zasedání. „SPD udělá maximum, aby pandemický zákon nebyl přijat. Je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu,“ uvedl Okamura.

Pandemickou novelu označil předseda SPD za legislativní paskvil a pouze jinak pojmenovaný nouzový stav. Ten upravuje zákon o bezpečnosti České republiky, který je ústavním předpisem. Okamurovi vadí, že by práva občanů měl místo toho upravovat předpis o síle běžného zákona.

„Od toho je tu Ústava, aby nemohla být zvůle. Aby nemohla stačit prostá většina hlasů ke schválení toho, aby někdo omezoval ústavní práva a svobody občanů formou běžného zákona,“ doplnil Okamura.

Přijetí změn podmínil souhlasem ústavní většiny zákonodárců. Tu podle Okamury v horní parlamentní komoře tvoří dvě třetiny senátorů. Podle Ústavy jsou to ale tři pětiny přítomných senátorů.

‚Totalitní manýry‘

Fialův kabinet podle Okamury předvádí totalitní manýry a zvůli a měl by skončit. Vládu označil šéf SPD za tu nejhorší, kterou zažil. „Vše se zdražuje, ale jediné priority, které tady vláda za celý leden prosazuje, jsou pandemický zákon a korespondenční hlasování,“ uvedl.

Kabinet podle něj nenavrhl nic, co by pomohlo lidem. Podle SPD by měl zrušit plošná protiepidemická opatření včetně testování ve firmách a školách a jednat podle krizového zákona.

Kvůli mnohotematičnosti svého vystoupení byl Okamura vyzván předsedající schůze Věrou Kovářovou (STAN), aby mluvil k věci, tedy ke stavu legislativní nouze. Předseda SPD to odmítl s tím, že se na něj jako na řečníka s přednostním právem tato omezení nevztahují.

Okamura, který se v projevu několikrát opakoval s kritikou vlády, se přihlásil i do rozpravy k samotnému pandemickému zákonu. Kromě něj se přihlásil do debaty také předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Podobné výhrady má i hnutí ANO, proto dnes novelu nepodpoří. „Do sněmovny přišel legislativní paskvil, který navíc máme schválit pod časovým tlakem ve stavu legislativní nouze,“ řekla podle Radiožurnálu předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) Česko prodloužení platnosti pandemického zákona potřebuje. „Netušíme, jaká situace bude na podzim. Za zvládání pandemie je odpovědná vláda,“ řekl.

Omezení doby

Vládní poslanci Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v úterý budou chtít omezit dobu na obecnou rozpravu pro jednotlivé poslance při projednávání novely pandemického zákona. Na úterní tiskové konferenci při mimořádné schůzi sněmovny to řekl šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. Nechtěl předjímat, kolik minut budou mít zákonodárci k dispozici.

Koalice zároveň připravila pozměňovací návrh, kterým chce omezit účinnost předlohy do konce listopadu, jak to dříve doporučil sněmovní zdravotnický výbor. Další změny se týkají výše pokut nebo určení lhůty, v níž má krajská hygienická stanice po námitce prošetřit důvodnost nařízené karantény či izolace.

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moci zahrnout omezení širšího okruhu činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví podle předlohy oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou.

Možnost vydávat opatření pro své resorty měla dostat také ministerstva obrany a vnitra. Podle první místopředsedkyně klubu ODS Evy Decroix se ale v úterý i po předcházející diskusi se senátory rozhodlo, že tato oprávnění budou ze zákona vypuštěna.

Karanténa přes SMS

Koaliční poslanci také navrhují zmírnění části mimořádných opatření a výše postihů. Úřady by na rozdíl od současného znění pandemického zákona a navrhované novely nemohly úplně zakázat soukromé a veřejné akce a také provoz hudebních, tanečních nebo herních klubů či diskoték, heren a kasin. Jejich provoz by mohly podle pozměňovacího návrhu pouze omezit.

Maximální hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, navrhla vládní koalice snížit na pětinu. Maximální pokuta činí v současnosti tři miliony korun, nově by byla nejvýše 600 000 korun. Při opakovaném prohřešku by se nejvyšší možná pokuta snížila ze čtyř milionů na 800 000 korun.

Koalice chce také zpřesnit možnost ukládat lidem karanténu nebo izolaci telefonicky nebo krátkou textovou zprávou tak, aby takový postup nemohl být zneužitelný. Ministerstvo zdravotnictví by podle Decroix mělo stanovit vyhláškou technické parametry takového oznámení.

Účelem je, aby SMS obsahovala identifikační kód, který umožní nařízení karantény ověřit na webu krajské hygienické stanice.

Krajské hygienické stanice by podle pozměňovacího návrhu měly v případě podání námitky prověřit ve lhůtě tří pracovních dnů, zda byla karanténa či izolace nařízena oprávněně. „Přičemž pokud hygiena neoznámí své rozhodnutí v této lhůtě, považuje se karanténa nebo izolace za ukončenou,“ dodala Decroix.

Proti přijetí novely v úterý opět lidé v Praze demonstrují. Výborný návrh obhajoval tím, že je důležitý pro případné zvládnutí epidemie při jejím zhoršení, a také tím, že vláda nechce jít cestou nouzového stavu.