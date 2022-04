‚Pandemie byla umravněna.‘ Přesto bychom měli udržovat některá opatření, říká biochemik Grubhoffer

Testy v pátek potvrdily 5973 pozitivních případů koronaviru, to je za letošek nejnižší přírůstek za pracovní den. Počet nakažených lidí klesl oproti minulému týdnu zhruba o pětinu. Méně než před týdnem bylo ale také PCR testů, jen 19 tisíc. „Jsme ukonejšení tou situací. Ve svém zájmu a v zájmu svých nejbližších bychom se měli vrátit, alespoň částečně k protiepidemickým opatřením, říká v rozhovoru pro Radiožurnál biochemik Libor Grubhoffer. Rozhovor Praha 15:23 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Jak byste popsal tu fázi epidemie, ve které teď jsme? A jde vůbec o epidemii?

O epidemii určitě jde, nejde už o pandemii. A jsme skutečně ve fázi, kdy byla pandemie umravněna a vytlačena do regionů, kde má svou incidenci, kterou sledujeme. Jde o fázi, kterou před časem generální ředitel WHO (Světové zdravotnické organizace, pozn. red.) označil za pandemické příměří.

Laboratoře v pátek prokázaly 5973 nově nakažených covidem-19. Nejvíce zasažená je Praha Číst článek

Nejsme samozřejmě vůbec zbaveni toho viru, stále cirkuluje mezi lidmi. Myslím, že každý z nás má svou vlastní zkušenost ze svého okolí – že ať už rodinní příslušníci nebo kolegové v práci jsou čas od času pozitivní. To onemocnění tady zůstává, i když jsou čísla příznivější. Je tady ale správná poznámka, že se testuje výrazně méně. To je třeba brát v úvahu – tedy, že lidé budou častěji stonat, aniž by byli testováni.

Máme dost dat, pro sledování epidemie? Protože nová data výzkumníků, kteří sledují koncentraci viru v odpadních vodách, ukazují koncentraci viru na stejných hodnotách, jako na přelomu listopadu a prosince. A to bylo v některých dnech více než 20 tisíc nových případů denně. Teď je to 6 tisíc.

Ano, to je zajímavý údaj. Znamená to, že musíme být stále ve střehu, aby nedošlo ještě teď v závěru k dalšímu růstu té epidemické křivky, kterou právě prožíváme. Je to důkaz, že koronavirus zůstává v našem prostředí a musíme ho brát stále vážně.

Čtvrtá dávka

Přibývají případy reinfekce. A zejména starší lidé mají už více než 6 měsíců od třetí, posilující dávky. Ví se, jak rychle ubývají protilátky po třetí dávce? Jsou už k tomu nějaká data?

Data nejsou, respektive nejsou nikterak robustní, abychom z toho mohli vyvozovat nějaké jednoznačné závěry. Spíše zůstává v platnosti, že délka ochranného efektu navozeného očkováním, ale i prodělaným onemocněním, nebude o mnoho déle, než půl roku. Hovoří se stále o šesti až devíti měsících – to uvádíme už od roku 2020, na tom se mnoho nezměnilo.

Epidemie koronaviru dál zpomaluje. Česko má za úterý 8915 nakažených, méně než před týdnem Číst článek

Intenzita specifické imunitní odpovědi je skutečně u tohoto koronaviru nižší, než bývá u běžných viróz. A to je třeba brát skutečně na zřetel. A pokud řešíme další přeočkování nad ty tři dávky, tak já si myslím, že po půl roce, až těch devíti měsících je rozumné se nechat opět přeočkovat.

Ale čtvrtou dávku zatím nikdo nenabízí.

Ano, ale předpokládám, že to bude předmětem příštích několika týdnů, možná několika málo měsíců, než se o tom začne zase mluvit. Teď jsme ve fázi, že čísla klesají. Přestože víme, že testujeme méně, tak jsme ukonejšení tou situací. Můžeme být ale nepříjemně překvapení. Ve svém zájmu a v zájmu svých nejbližších bychom se měli vrátit, alespoň částečně k těm protiepidemickým opatřením. A využívat třeba respirátor i jinde, než pouze v hromadné dopravě.