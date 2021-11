Hlavní hygienička: Situace se zhoršuje v celé Evropě, takže musí dojít k přitvrzení pravidel

V Česku přibylo v úterý nejvíc případů koronaviru od loňského začátku pandemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto ve středu oznámili, že vláda zavede takzvaný bavorský model, který mimo jiné nepočítá s uznáváním testů ve službách. Nouzový stav ale podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové zatím není ve hře. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekla, co by se muselo změnit, aby se o něm začalo uvažovat. Rozhovor Praha 19:14 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička. Pavla Svrčinová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zrušilo se testování pomocí antigenních a PCR testů. Jaký teď budeme mít přehled o promořenosti společnosti, když testy úplně vypadnou?

Antigenní testy nevypadly úplně, máme je nastavené tak, že když přijdete do ordinace praktického lékaře i pro děti a dorost a vidí, že máte příznaky, tak antigenní test provede pan doktor a pokud jste pozitivní, udělá PCR test kvůli mutacím, takže antigenní testy se budou používat.

Ve společnosti je ale řada bezpříznakových, bez testování nezjistíme jejich přesný počet.

Ty ale antigenní testy příliš nezachytí, proto je nahrazujeme přesnějšími PCR testy.

Ve středu jste oznámili, že ve službách se lidé neprokážou ani PCR testy. Zároveň jste si stěžovali na komunikaci s AntiCovid týmem. Ten prosazoval, aby se PCR testy uznávaly, nakonec jste na jejich stanovisko nepřistoupili. Proč?

Přistoupili jsme na přísnější podmínky. Náš systém je tvrdší, ale PCR budou nadále platit v ordinacích lékařů, na hygienách, v nemocnicích. Není to problém.

Byla opatření dostatečná? Například koncem října jste rozhodli odpustit lidem očkovaným proti covidu-19 pobyt v karanténě. Nebylo pro ně ani povinné testování po kontaktu s nakaženým.

Myslím si, že opatření byla nastavená správně - ve své podstatě stejně jako v okolních zemích. Bohužel se ale situace zhoršuje v celé Evropě, takže musí dojít k přitvrzení pravidel.

Nakažených přibývá. Co by se muselo stát, aby se místo řady doporučení přijala tvrdá nařízení?

Myslím, že cesta doporučení je v současné chvíli to, na by měli slyšet úplně všichni. Jestliže jsem fabrikant a mám ve fabrice 100 nakažených, což je náš teď největší klastr, určitě budu zvažovat, jestli jsem nemohla udělat nějaká větší opatření. A udělám je dobrovolně. K tomu směřuje náš apel. Víme, že velké firmy udělaly velký kus práce. Slušně nastavená opatření mají také vysoké školy.

Dá se říci, že se už nehodláte vrátit k tvrdým plošným nařízením?

Snažíme se tomu vyhnout, protože si myslíme, že Česko patří do západní Evropy a tam stačí doporučení. V současnosti mají nejlíp propracovaný systém firmy, které mají zahraniční vlastníky. Myslíme si, že Česko do západní Evropy patří a půjdeme touto cestou. Nenařizovat, ale doporučovat.

Je ale otázkou, kam až současný stav s počty nakažených může směřovat.

Uvidíme. Přichystá se také očkovací látka. Už jsou podané dokumenty na Evropskou lékovou agenturu a předpokládá se, že ve druhé polovině prosince bude schválena očkovací látka pro děti nad pět let a samozřejmě bude distribuována i v České republice.

Iniciativa Zlatý Špendlík vyzvala k zahlcení krajských hygienických stanic žádostmi podle informačního zákona. Došlo v této věci k nějakému posunu?

Tam je posun ten, že ministerstvo podalo trestní oznámení na Městské státní zastupitelství v Praze pro sabotáž. To bylo minulý týden v pátek. Žádostí je méně a už se to trochu uklidnilo.

Jak to bude s vymáháním nově nastavených opatření? Bude to pouze na zřizovatelích služeb? Nebo bude hygiena chodit na kontroly?

Hygiena chodí na namátkové kontroly. Samozřejmě teď, když se musí hodně trasovat, se chodí na kontroly jen na základě stížnosti nebo podnětu. Každý týden je těchto kontrol kolem tisícovky. Takže když chodíme na kontroly, hlídáme dodržování opatření a i těch mimořádných.

Data ukazují, že trasování hodně vázne. Jak budete řešit tento problém?

Technicky, a to tak, že rizikové kontakty budou řešeny jenom přes SMS zprávu a všechny trasovací kapacity přejdou na pozitivní osoby. Plus se výrazně posílila call centra.

Co by se muselo z epidemiologického hlediska stát, aby se vyhlásil nouzový stav?

Pokud by stávající opatření, která můžeme vyhlásit bez nouzového stavu, nezvládala epidemiologickou situaci a blížil by se kolaps zdravotnického systému. Počet nakažených je sice nyní vysoký, ale nepropisuje se to do nemocnic.