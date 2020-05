Obyvatelé Krumlova jsou kvůli pandemii bez práce, z krize ale můžeme vyjít silnější, tvrdí místostarosta

Není mnoho míst v zemi, která by byla tak závislá na turistickém ruchu jako Český Krumlov. Historické centrum s hradem a barokní zahradou ročně přiláká přes dva miliony turistů z celého světa. Kvůli pandemii koronaviru teď architektonická perla zapsaná na seznam UNESCO zeje prázdnotou. Český Krumlov 16:42 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český Krumlov je kvůli pandemii koronaviru bez turistů. Nabízí to úplně jiný pohled na známá místa | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Je to jako náraz do zdi. Nebylo žádné zpomalování, ale ze dne na den jsme museli zavřít. Ekonomické důsledky si asi dokáže představit každý, kdo podniká,“ komentuje ředitel hotelu Bellevue Martin Kocourek, který zároveň působí jako místopředseda místního sdružení cestovního ruchu.

Ustát ekonomický propad způsobený koronakrizí není podle jeho slov jednoduché. „Myslím, že to je všude obdobné, když se podíváte po Krumlově, který je úplně prázdný. Je problém, že to přišlo v tu nejméně vhodnou dobu, to znamená po zimě, která všem odčerpá finanční polštáře vytvořené přes sezonu,“ říká.

Lidé v Českém Krumlově upírají pozornost na konec května, kdy vláda plánuje otevřít restaurace, hotely i penziony. Podle místostarosty Martina Háka je teď kvůli restrikcím více než polovina obyvatel třináctitisícového města bez práce.

„Všichni čekají na otevření gastronomických provozů, hradu a zámku, muzeí, galerií a zejména ubytovacích zařízení. Nás teď zajímá, s jakou zákaznickou skupinou budeme pracovat. Snažíme se připravit náplň celého léta a podzimu tak, abychom přilákali adekvátní počet návštěvníků,“ dodává.

Český Krumlov by ale podle Martina Háka mohl ze současné krize vyjít lépe, než se může na první pohled zdát. „Restart je nutný, musíme to spíš vnímat jako příležitost a neplakat nad rozlitým mlékem. Myslím, že Krumlov to dokáže. Chtěli bychom, aby tu návštěvníci zůstávali větší počet nocí, aby tady zažívali výbornou atmosféru v ulicích, která popravdě nemůže nastávat v tom modelu masového turismu,“ vysvětluje.

S tím, že se Českému Krumlovu může povést restart, který městu přinese větší kvalitu, souhlasí i ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger. „Svým způsobem je pravda, že by bylo fajn, kdyby to byl takový staronový Krumlov, k některým věcem bychom se i rádi vrátili,“ reaguje.

„Kvalita už přichází s tím, že najednou návštěvníků v ulicích bude méně. To je samo o sobě obrovský bonus a kvalitativní posun, který i já jako obyvatel Českého Krumlova do určité míry vítám. Pevně věřím, že pro řadu návštěvníků i tohle bude lákadlo, zažít ten Krumlov v trochu jiné intenzitě,“ doplňuje.