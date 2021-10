‚Tam by majitele nikdo nedohledal.‘ Offshorové firmy před lety označil sám Babiš za podvod

Předseda vlády Andrej Babiš podle zjištění novinářů z Investigace.cz posílal stovky milionů korun do daňového ráje. V minulosti offshorové firmy přitom ostře kritizoval a tvrdil, že je sám nevyužívá. „Nemám žádné offshory, jak vaši kámoši,“ pronesl například v roce 2015. Server iROZHLAS.cz přináší přehled jeho výroků. Babiš nyní tvrdí, že může prokázat, že peníze na nákup majetku ve Francii odešly z české banky a do české banky se vrátily. přehled výroků Praha 13:05 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemovitosti, které podle Investigace.cz koupil premiér Andrej Babiš (ANO). V roce 2015 se Babiš nechal v bazénu jedné z nich vyfotit a na sociální sítě umístil fotografii s větou: „25.7 obhajuju rozpočet v Lánech, tak trénuju.“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Neděle, 13. listopadu 2011

Ještě jako podnikatel byl Andrej Babiš hostem Otázek Václava Moravce. Spolu s někdejší vicepremiérkou Karolínou Peake (Věci veřejné) a ředitelem české pobočky Transparency International Davidem Ondráčkou se bavil o problematice veřejných zakázek a anonymních akcií.

„Ale já nejdu do politiky, já říkám lidem: Prosím vás, už to dál tady nejde,“ rozčílil se tehdy.

„Taky můžu jít do Holandska, jako Frolík (podnikatel a majitel firmy Linet – Zbyněk Frolík, pozn. red.) si přemístil firmu do něj. Máme tu na 14 tisíc offshore, taky můžeme odejít, není to problém,“ komentoval daňové ráje velkopodnikatel Babiš.

Úterý, 26. května 2015

Poslanecká sněmovna se sešla kvůli hlasování o důvěře vládě Bohuslava Sobotky (dříve ČSSD), které vyvolala opozice. Motivací nicméně ještě nebyl Babišův možný střet zájmů, ale schválení dotací na biopaliva. „Nemám žádné offshory, jak vaši kámoši. A vy taky někteří držíte svoje firmy na offshorech,“ pronesl Babiš na půdě Poslanecké sněmovny.

Úterý, 5. dubna 2016

S odhalením kauzy Panama Papers finanční správa na pokyn někdejšího ministra financí Babiše prověřovala Čechy, kterým panamská společnost Mossack Fonseca založila firmy v daňových rájích.

Panama Papers Kauza takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) vypukla v dubnu 2016, kdy přední světová média začala zveřejňovat dokumenty panamské právní firmy Mossack Fonseca. Z nich vyplynulo, že společnost pomáhala svým klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku ukázaly uniklé dokumenty také na 283 Čechů.

​​„Myslím, že každý, kdo podniká, ví, že Panama není právě teritorium, kde se podniká transparentně. Proto to v současnosti analyzujeme a určitě podnikneme kroky, abychom zjistili, kdo z našich občanů tam má majetky. Neříkáme, že musí pocházet z trestné činnosti, ale je potřeba to prověřit,“ akcentoval.

Středa, 6. září 2017

Na podzim 2017 Poslanecká sněmovna jednala o vydání k trestnímu stíhání Babiše a 1. místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka kvůli podvodu při žádosti o padesátimilionovou dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

V projevu Babiš pronesl: „Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo by nic jednoduššího než zřídit offshorovou firmu třeba na Kypru a tam by majitele nikdo nikdy nedohledal.”

„V této kauze nebyla žádná korupce. Nikdo těch 50 milionů neulil někde v Panamě. Nikdo nic nevytuneloval,“ dodal. Celý projev si můžete připomenout zde.

Pátek 31. května 2019

Od konce roku 2018 premiér Babiš otevřeně kritizoval Seznam Zprávy, které podle jeho slov vedly kampaň namířenou proti jeho osobě.

Následně se v reakci na audit Evropské komise týkající se unijních dotací pro Agrofert a možný střet zájmů se sešli poslanci.

„Teď vám ukážu, jak to funguje. Dneska jsou titulky – známá kyperská firma Seznam: ‚Babiš je ve střetu zájmů a Česko musí vrátit dotace pro Agrofert, rozhodl Brusel.‘ Sprostá lež! Sprostá lež,“ prohlásil na půdě sněmovny.

Neděle 3. října 2021

„Dokážu lehce prokázat, že ty peníze odešly z české banky a vrátily se do české banky,“ řekl v reakci na kauzu Pandora Papers v předvolební debatě premiér Babiš s tím, že peníze byly zdaněné.