Myslím, že si pan premiér vymýšlí, říkají novinářky z týmu Pandora Papers o Babišových vyjádřeních

Premiér Andrej Babiš (ANO) může lehce prokázat, že peníze na nákup majetku ve Francii odešly z české banky a do české banky se vrátily. Řekl to v neděli na CNN Prima News v reakci na závěry šetření projektu Pandora Papers. Novinářky serveru Investigace.cz, který se na projektu v Česku podílely, to ale odmítají. Jak řekly v pondělí Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus Pavla Holcová a Hana Čápová, ve smlouvě je náznak, že peníze přišly z Ženevy. Praha 11:30 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dokážu lehce prokázat, že ty peníze odešly z české banky a vrátily se do české banky,“ řekl v reakci na kauzu Pandora Papers v předvolební debatě premiér Babiš s tím, že peníze byly zdaněné.

Dokazovat to mají i audity. „Dvě auditorské firmy potvrdily, že jsem zaplatil 311 milionů daní a že jsem vydělal za celou svoji kariéru v čistém 2,4 miliardy. Takže tento účelový článek 12 let po tom, co se to stalo, který nemá nic společného s politikou, ale má ovlivnit politické dění v České republice, zásadně odmítám. Je to nesmysl,“ řekl dříve Radiožurnálu.

Podle Holcové ale nedává smysl, aby si premiér, když „si potřebuje poslat peníze z české banky do české banky, to dělal takto extrémně složitým způsobem, na kterém prodělal zhruba několik set tisíc korun“.

„Pochybuji, že odešly z české banky a vrátily se do české banky, protože víme, že ty offshorové firmy měly účty v Monaku. To znamená, že je možné, že odešly z české banky, nicméně ve smlouvě je pak uveden i jakýsi náznak toho, že pravděpodobně odcházely z Ženevy,“ řekla Radiožurnálu.

Andrej Babiš

@AndrejBabis No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. 21 349

Ani Čápové není jasný návrat peněz do české banky. „Za ty peníze byly nakoupeny nemovitosti, jejichž majitelem byla firma SCP Bigaud a ta firma se někdy v roce 2018 stala součástí SynBiolu. Ve výroční zprávě to figuruje jako akvizice. Takže ani nevím, o jakých penězích, který by se měly vracet do české banky, premiér mluvil,“ popsala Českému rozhlasu Plus.

Obě redaktorky serveru Investigace.cz byly součástí mezinárodní skupiny novinářů, ta v neděli informovala o podezřelých finančních transakcích stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí. V projektu nazvaném Pandora Fapers figuruje právě i jméno českého premiéra.

Podle zjištění novinářů Babiš v roce 2009 půjčil sám sobě téměř 400 milionů korun přes offshorovou firmu se sídlem v Panamě. Za peníze si následně nakoupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Babiš odmítá, že by jednal nezákonně.

Získání vyjádření

Podle Holcové šetření trvalo devět měsíců a v Česku se ho účastnili celkem čtyři novináři. Čápová dodala, že šetření prodloužily i snahy žurnalistů získat Babišovo vyjádření. Odmítla tak premiérovo vyjádření, že novináři jednali agresivně a neoslovili jej normální cestou.

„Jsou to silná slova. Myslím si, že si pan premiér vymýšlí, protože 16. září dostal žádost o rozhovor. 20. září dostal soubory otázek,“ vysvětlila Čápová s tím, že otázek bylo 18, byly velmi podrobné a rozepsané na několik stránek. „Tohle všechno navzdory telefonickým urgencím zůstalo bez odpovědi.“

Proto se reportéři pokusili premiéra „konfrontovat v terénu“. „Už někdy 25. září za ním vyrazil reportér BBC, když byl pan premiér na Královéhradecku. Tam ho dokonce odstrčila ochranka, takže ho hodila na hasičské auto. Byla tam nějaká prezentace záchranných složek,“ popsala Čápové. Video z této události se objevilo na sociálních sítích.

K dalšímu pokusu o získání vyjádření pak došlo minulý týden ve středu v Ústí nad Labem, kde měl Babiš tiskovou konferenci u příležitosti návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána v Česku.

„Čekali jsme, že dostaneme akreditaci, pak nám postupně chodilo, že z kapacitních důvodů ji nedostaneme. Tak nezbývalo, než na premiéra čekat před vstupem do divadla,“ vysvětlila Čápová, jak ona a další novináři, většinou ze zahraničních médií nebyli vpuštěni na tiskovou konferenci. Jak dříve informoval Český rozhlas, v sále místa byla.

10/11 Andrej Babiš na námi opakovaně zaslané otázky k tajuplné transakci ani po čtrnácti dnech nijak nezareagoval. Když jsme se ho chtěli zeptat osobně, pečlivě nechal vyškrtnout nás i naše zahraniční kolegy z tiskové konference s Viktorem Orbánem (jak už jste nejspíš slyšeli). pic.twitter.com/z1SAEG3IeO — investigace_cz (@investigace_cz) October 3, 2021

Jestli nevpuštění souvisí s kauzou Pandora Papers, si novinářka nebyla jistá. „Když jsem komunikovala s Úřadem vlády, tak jsem se ptala, jestli se můžeme registrovat tři za Investigaci.cz, a odpověď byla, že není problém, že tam žádné kapacitní omezení není. A následně nám i kolegům z NDR a ARD nebo Le Mond začaly chodit e-maily, že kapacita není dostatečná. Takže to tak vlastně vypadá,“ dodala Čápová.

K dalšímu pokusu pak došlo o den později v Prunéřově. Výsledek byl ale podobný. „Akreditaci jsme dostali, ale mikrofon nám organizátoři nedali, tiskovku ukončili. Zase nebyla jiná šance než za panem premiérem vyrazit,“ řekla Čápová.

Dvě dnešní videa ukazující, jak se lidé z Ochranné služby Policie ČR/nebo soukr. ochranky/ v okolí premiéra A.Babiše chovají k novinářům.

Na prvním je Hana Čápová z @investigace_cz, na druhém novinář @BBC na záběrech @guardian.

Patří ti lidé k vám @PolicieCZ?

Děkuji za odpověď. pic.twitter.com/xm8twuZOSs — martin veselovský (@veselovskyma) October 3, 2021

Datum zveřejnění celé kauzy podle zakladatelky a ředitelky serveru Holcové Investigace.cz neurčovala. „Je to spolupráce více než 600 novinářů z celého světa. Myslím si, že to, že jsou v Česku nějaké volby, novináře z Filipín, z Indie nebo z Jižní Ameriky absolutně nezajímá. Bylo to jedno z mála dat, na kterých se byla většina lidí v tomto projektu schopná shodnout,“ vysvětlila.

V případu podle ní nefiguruje z Česka pouze premiér Babiš, odtajněno bylo ale zatím jen jeho jméno.

„Jde o to, že o Andreje Babiše byl extrémní zájem i na mezinárodním poli. To znamená i média, jako jsou britská BBC, The Guardian, americký The Washington Post nebo německý Süddeutsche Zeitung, měla o toto téma velký zájem. Proto jsme na tom tématu spolupracovali s nimi. To znamená, není to tak, že bychom měli nějaký speciální zájem psát o Andreji Babišovi,“ řekla Holcová s tím, že ještě tento týden server zveřejní jména dalších Čechů, kteří v projektu Pandora Papers figurují.