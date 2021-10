S Babišovou obhajobou nesouhlasím. Je to učebnicový příklad praní peněz, říká bývalý kriminalista Kouba

Konsorcium investigativních novinářů z celého světa odhalilo informace ke kauze Pandora Papers. Mezi zvučnými jmény světové politiky je i český premiér Andrej Babiš (ANO), který v roce 2009 přes složitou strukturu firem v daňových rájích zakoupil nemovitosti ve Francii. „Celé to offshorové schéma znamená jedinou věc – nikdy jsme se neměli dozvědět, že se za ním skrývá Andrej Babiš,“ shrnuje bývalý vyšetřovatel finanční kriminality Kamil Kouba. Téma dne Praha 18:26 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš nařčení z protiprávního jednání striktně odmítá. Původně vyvracel také informaci, že je vlastníkem jakýchkoli nemovitostí ve Francii. Později ale připustil, že diskutované stavby a pozemky mohou patřit některé z firem ve svěřenských fondech, jejichž vedení spravuje holding Agrofert.

„S obhajobou pana premiéra nesouhlasím. Je to učebnicový příklad praní špinavých peněz. To schéma vykazuje znaky, jaké vykazují schémata organizovaného zločinu,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Kouba s tím, že nyní je na pořadu dne zjistit, odkud finance využité v transakcích pocházely. „Jediný způsob, jak do toho vnést světlo, je ukázat veřejnosti bankovní výpis,“ soudí.

Ostatně pokud předseda vlády prokáže, že prostředky jsou legální, může být věc rychle vyřešena, zdůrazňuje advokát a právní zástupce Nadačního fondu proti korupci Petr Kočí.

Bývalý vyšetřovatel Kouba ale upozorňuje na to, že státní organizace Britských panenských ostrovů, kde se převody milionových částek odehrály, dostaly zásadní informace už v roce 2016. Lze se podle něj domnívat, že je předaly Finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí (od roku 2017 Finanční analytický úřad). Ministerstvo financí spadá v posledních dvou volebních období do gesce hnutí ANO.

Policie má nástroje, jak podobné skutečnosti ověřit, ujišťuje bývalý vyšetřovatel:

„Z vlastní zkušenosti ale mohu potvrdit, že mezi finančními analytickými úřady celého světa funguje komunikační platforma Egmont Group, která je výhradně určena k výměně takto citlivých informací. Nedovedu si představit, že by orgány Britských panenských ostrovů obdržely oznámení podezřelého obchodu v souvislosti s politicky exponovanou osobou na pozici ministra financí (Andrej Babiš) a nekomunikovaly to s Českou republikou.“

Odborník na finanční kriminalitu dodává, že v roce 2016 podle výroční zprávy Britských panenských ostrovů probíhala s Českou republikou podstatně zvýšená frekvence komunikace.

Presumpce neviny

Advokát Kočí nicméně upozorňuje na to, že i v případě tuzemského předsedy vlády by měla být dodržena zásada presumpce neviny.

Hosté Tématu dne Zuzana Machálková - redaktorka Českého rozhlasu

Kamil Kouba - bývalý policejní vyšetřovatel finanční kriminality, konzultant pro boj proti praní špinavých peněz

Petr Kočí - advokát, právní zástupce Nadačního fondu proti korupci, spolutvůrce systému eAdvokacie

Adam Junek - šéfeditor serveru Seznam Zprávy

„V případě praní špinavých peněz je navíc vždy potřeba prokázat také zdrojový trestný čin – tedy ten, z nějž měly pocházely peníze, které bylo třeba legalizovat. Přeci jen je nutné trošku brzdit, protože zatím neexistuje ani náznak té úvodní zdrojové činnosti,“ varuje.

Podle šéfeditora serveru Seznam Zprávy Adama Junka ale celá operace, kdy nemovitosti nakonec skončily v holdingu Agrofert, mohla směřovat k tomu, aby bylo možné z firem vybrat peníze, aniž by bylo nutné vyplácet si dividendu, které je ovšem třeba zdanit.

„Částečně by to mohlo být vysvětlení. Ale schéma je extrémně komplikované na to, aby toto byla pouze jedna záležitost. Šlo by to udělat snadněji a průhledněji, a přesto by to zůstalo legální,“ dodává.

‚Zajímavý postup‘

Podle Junka je pak ke zvážení, zda je podobný postup budící mnoho otázek morální u člověka, který na podnikatele posílal kontroly elektronické evidence tržeb a po nevydání desetikorunové účtenky zaklekávala na obchodníka finanční správa. Naráží tak na systém EET, který zavedl kabinet, v němž Babiš figuroval ještě jako ministr financí.

„Postup předsedy vlády, který veřejně prohlašoval, že nemá žádné offshorové společnosti a velmi důrazně vystupoval proti daňovým rájům, se jeví jako zajímavý,“ glosuje Junek a vyvrací domněnky o načasování mezinárodní kauzy na předvolební období v České republice.

„Vždy, když mezinárodní konsorcium investigativních novinářů zveřejňuje příběh týkající se podobných úniků, začíná se od aktivních politiků a vládnoucích lidí. Tento příběh je samozřejmě nejšťavnatější v tom, že Andrej Babiš je hlasitým bojovníkem proti daňovým únikům a schématům – a sám jich přitom v minulosti využil,“ uzavírá.

