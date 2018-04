Střet pandurů s fabií: armáda by mohla transportéry dostat ještě letos, tvrdí firma, která je opravuje

Oprava čtyř z pěti obrněných vozidel Pandur, která na podzim 2016 havarovala na silnici u Tábora, by mohla být dokončena ještě letos. Podle smlouvy by poškozené transportéry měla armáda dostat nejpozději do 5. února. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedla společnost Tatra Defence Vehicle (TDV). Tři z poškozených vozů dostanou nové korby. Praha 17:25 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obrněný kolový transportér Pandur | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„V současné době jsou předmětná vozidla předána do opravy firmě Tatra Defence Vehicle v Kopřivnici. Předpokládaný termín dokončení oprav je stanoven do konce roku 2019. Poté bude možné stanovit výši škody,“ informovala server iROZHLAS.cz mluvčí armády Vlastimila Cyprisová s tím, že bude nutné vyměnit celé korby (celý článek si můžete přečíst ZDE).

Na dotaz, proč bude oprava trvat tak dlouho, Cyprisová odpověděla: „Předpokládaný termín dokončení oprav je dán lhůtami smluvního vztahu s externím dodavatelem zajišťujícím opravu této techniky, dostupností dílů a kapacitami opravárenského závodu.“

Nejpozději 5. února 2019

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření také TDV. Ta potvrdila, že zmíněné stroje opravuje, ale další podrobnosti nesdělila.

„Na základě Rámcové dohody uzavřené v roce 2017 provádíme v TDV, a. s., komplexní servis vozidel Pandur II 8x8 pro AČR. Součástí poskytovaných služeb podle této dohody je tedy rovněž servis vozidel poškozených při činnosti jednotek AČR, tedy i vozidel, které byly poškozeny při havárii v Táboře. Bližší informace nemůžeme podle smluvních podmínek podávat,“ řekl mluvčí TDV Andrej Čírtek.

Ve čtvrtek nicméně TDV zveřejnila, že pandury by měly být opraveny nejpozději do 5. února. „TDV ovšem usiluje o to, aby česká armáda dostala všechna čtyři vozidla už do konce tohoto roku," uvedl Daniel Potocký.

Ministerstvo obrany podle něj schválilo rozsah oprav na čtyřech poškozených pandurech na začátku března a zároveň zakázku zadalo firmě TDV. Termín na dokončení prací byl stanoven na 5. února 2019.

Dodal, že opravy již byly zahájeny. „Během oprav bude provedena výměna korby u tří vozidel," dodal.

Nedostatečná vzdálenost

Pětice pandurů a osobní auto havarovaly 4. listopadu 2016 v Táboře-Čekanicích. Jeden z transportérů byl při nehodě poškozen lehce a byl opraven u mateřského útvaru.

Hlavní příčinou nehody bylo podle policie nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly. Tři vojáci za prohřešek dostali pokutu 2000 korun.

Armáda disponuje 107 pandury. Uzpůsobeny jsou třeba jako bojové vozidlo pěchoty nebo jsou ve zdravotnické verzi.