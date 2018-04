Pandury, které se srazily s fabií, budou mimo provoz tři roky. 'Bojeschopnost není ohrožena,' tvrdí armáda

Poškození fabie

Fabie, která brzdila před překážkou na silnici a do které pandury narazily, nebyla podle reportéra Českého rozhlasu České Budějovice Jana Kopřivy, jenž byl na místě nehody, „dramaticky“ poškozená. Podle něj šlo hlavně o poničené plechy. „Podle mě to nebylo nijak fatální. To auto určitě, pokud se rozhodnul majitel nebo majitelka, tak jezdí do dneška,“ popsal. Policie po nehodě na místě odhadla škodu na autě na asi 50 tisíc korun, řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí táborské policie Miroslav Doubek.