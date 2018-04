Pandur, Dana, Dingo. Podívejte se do transportéru, samohybné houfnice a lehkého obrněného vozidla

Kolový obrněný transportér Pandur II 8x8

Kolový obrněný transportér Pandur je vozidlo rakouské výroby. Je vybavené dělem ATK MK44 ráže 30 milimetrů, které je spřažené s kulometem M240 ráže 7,62 milimetru. Dostřel u kanónu je 3,5 kilometru. Má zásobník na 200 střel a kulomet na 250 nábojů.

Střeliště v obrněném transportéru pandur se nachází kabinou řidiče:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Vozidlo je také vybaveno raketami SPIKE s dostřelem od 200 metrů do osmi kilometrů. Jejich použití závisí na použité hlavici, používají se například na pohyblivé cíle, na tanky a podobně.

Korba panduru nad kabinou řidiče:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Jsou naváděné optickým lanem. Díky němu je nejen možné pozorovat cíl až do zásahu, ale také střely až do dopadu ovládat. Rakety ale nejde efektivně použít proti leteckým cílům, maximálně by byly schopné sestřelit vrtulník ve visu. Optické lano je čtyři kilometry dlouhé.

Kabina řidiče v panduru:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Česká armáda má k dispozici šest modifikací, například bojové vozidlo pěchoty, průzkumné, ženijní nebo zdravotnické. Všechny pandury jsou podle webu Armády České republiky obojživelné. Ve vodě je pohání trysky na bocích vozidla. Pro pohyb ve vodě musí řidič vyměnit ovládací soupravu za joysticky, kdy přidáváním plynu na jedné nebo druhé trysce transportér manévruje.

Kolový obrněný transportér Pandur II 8x8 Délka: 7,50 m

Výška po okraj korby: 2,08 m

Šířka: 2,67 m

Hmotnost: do 20 000 kg

Motor: šestiválec 455 HP/335 kW

Max. rychlost: 105 km/h

Dojezd: 700 km

Posádka: 14 osob

Rychlost při plavbě: 10 km/h

Max. stoupání: 70 %

152mm samohybná kanónová houfnice Dana

Samohybná houfnice slouží jako účinná palebná podpora a je schopná ničit cíle na velkou vzdálenost. Má věž rozdělenou na pravou a levou kabinu (ve směru jízdy).

V pravé kabině sedí časovač a je na ní i dopravník granátů a na druhé straně je pracoviště nabíječe s mířičem a nachází se tam dopravník nábojek, protože munice na samohybné houfnici Dana je dělená – zvlášť jsou granáty a zvlášť jsou nábojky. Nejdřív se nabíjí granát a potom nábojka.

Místo pro nabíječe a mířiče v levé části věže samohybné houfnice Dana:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Nabíjí se nabíječkou v uličce mezi dvěma věžemi. Ulička je tam také kvůli zpětnému rázu hlavně. Je tam také dopravníkový pás. Po každém výstřelu vyhazovač vystřelí nábojku mezi dvě věže na dopravníkový pás, který ji odnese ven na kapotáž motoru, která je mírně zkosená, aby nábojka sklouzla z vozidla a nehromadilo se na kapotě.

Plný palebný průměr je 60 kusů munice. V dopravníku je 36 granátů a 30 nábojek. Zbytek je uložen v muničních skříních po obvodu houfnice. Okýnka na věži neslouží jen jako výhled ven, ale také jako střílny a lze jimi vyhazovat granáty. Houfnice má lehký pancíř proti střepinám a je schopná ochránit posádku proti ručním zbraním.

Místo pro časovače v pravé části věže samohybné houfnice Dana:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Dojezd má Dana asi 600 kilometrů. Dostřel má 20 kilometrů se střelou dálkovou, jinak 18 kilometrů. Vystřelí čtyři rány za minutu při automatickém nabíjení. Při ručním dvě, ale v praxi spíš jednu ránu za minutu.

Houfnice je vybavena protiletadlovým kulometem ráže 12,7 milimetru, který se používá na ochranu před leteckým nebezpečím, lehce pancéřovaným cílům nebo pěchotě. Vepředu je kabina řidiče a velitele vozidla. Dana může také projet zamořenou oblastí, protože je vybavena filtračním zařízením a dá se hermeticky uzavřít.

152mm samohybná kanónová houfnice Dana Maximální dostřel kanónu: 18 000 m

Bojová hmotnost: 29 500 kg

Maximální rychlost: 80 km/h (v terénu 25 km/h)

Dojezd: 800 km (v terénu 400 km)

Rychlost střelby: 4 rány/min

Náměr: -4° až +70°

Odměr: 45°

Obsluha: 5 osob

Lehké obrněné vozidlo Dingo 2 CZ

Vozidla Dingo byla nasazena v Afghánistánu (včetně toho, které server iROZHLAS.cz fotil). Byla určená pro přepravu VIP osob a návštěv, ale zároveň i vojáků, kteří jezdili na hlídky. Kromě řidiče se do auta vejde ještě pět vojáků. Je to vozidlo německé výroby na podvozku Unimog.

Zadní řada sedadel v lehkém obrněném vozidle Dingo:

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Má celopancéřovou buňku, ve které sedí posádka. Pancéřovaná je jak zespoda, tak ze shora. Odolá minám do váhy osm kilogramů. Je odolné i proti pěchotním zbraním. K boji slouží kulomet MG 3, který je lafetovaný ve věži.

Lehké obrněné vozidlo Dingo 2 CZ Pohotovostní hmotnost: 10 000 kg

Užitečné zatížení: 2 500 kg

Osádka: 6 osob

Výzbroj: zbraňová stanice 1530 - kulomet MG 3 A1T o ráži 7,62 mm

Dojezd: 900 - 1000 km po silnici

Maximální rychlost: do 100 km/hod.

Palivová nádrž: 260 litrů

Pohon: vznětový čtyřválec s přímým vstřikem paliva o objemu 4 801 ccm o maximálním výkonu 163 kW

Převodovka: automatická s možností ručního řízení, počet převodových stupňů 4+3

Stoupavost: 37°

Boční náklon: 21,5°

Brodivost: 1,2 m