Nehoda pandurů u Tábora stála armádu 95 milionů. Poslední vozidlo dostala na konci března

„Celková cena opravy čtyř vozidel je 95 milionů korun,“ uvedla Dvořáková. Cena podle ní zahrnuje jak opravu, tak i takzvanou defektaci, tedy činnost, která zahrnuje odbornou prohlídku a podrobné zdokumentování opravovaných dílů.

„Termín dokončení oprav byl dán defektací a jejím následným vyhodnocením a opravami techniky, které byly realizovány v běžných lhůtách stanovených pro mírové podmínky,“ dodala mluvčí.

Dodala, že pandury jsou „sofistikovanou bojovou technikou, která je specificky vybavená k vedení soudobé bojové činnosti v zahraničních operacích“. Při defektaci byly zjištěny deformace korby, které ovlivňovaly balistickou ochranu osádky. „Proto bylo rozhodnuto, že nejvhodnějším způsobem opravy bude vyrobit nové korby a osadit je z části původními a z části novými prvky,“ uvedla Dvořáková.

Deset lehce zraněných

K nehodě pěti vozidel pandur a Škody Fabie došlo 4. listopadu 2016 v Táboře-Čekanicích. Lehce zraněno bylo osm vojáků a řidička fabie s dcerou.

Police uzavřela vyšetřování s tím, že vina byla na straně tří vojáků, kteří nedodrželi bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Všichni dostali pokutu dva tisíce korun.

Podle mluvčí generálního štábu Armády ČR Vlastimily Cyprisové byl při nehodě jeden z obrněnců poškozen lehce a „vozidlo mohlo být následně ihned opraveno u mateřského útvaru“.

„U dalších vozidel byly v rámci defektace (odborná prohlídka a zdokumentování všech vadných dílů – pozn. red.) u odborné firmy TDV (Tatra Defence Vehicle) zjištěny deformace korby různého rozsahu a narušení uchycení skupin a podskupin vozidla vlivem působení značných sil při vzájemné srážce takto těžkých vozidel,“ popsala tehdy Cyprisová.

Místo konce února konec března

Armáda loni v dubnu server iROZHLAS.cz informovala, že by vozidla měla mít k dispozici koncem roku 2019, tedy tři roky po nehodě. Mluvčí společnosti Tatra Defence Vehicle, která obrněné transportéry opravuje, ale později reagoval, že termín pro dodání je 5. února 2019.

„TDV ovšem usiluje o to, aby česká armáda dostala všechna čtyři vozidla už do konce tohoto roku,“ sliboval mluvčí společnosti Tatra Defence Vehicle Daniel Potocký v dubnu 2018. U dvou strojů se to podařilo.

Další dva pandury měly být předány armádě do konce února 2019. „Oprava vozidel pandur do konce letošního roku byla opravárenskou společností pouze přislíbena, nikoli garantována,“ vysvětlila v prosinci 2018 Dvořáková.

Třetí vozidlo podle mluvčí bylo předáno armádě v původně stanoveném termínu, tedy do 5. února. Čtvrté a poslední měla armáda dostat do konce února 2019, později pak na dotaz serveru iROZHLAS.cz Dvořáková odpověděla, že armáda pandur dostane na přelomu února a března.

Česká armáda má celkem 107 pandurů. Mají různé úpravy, od bojového vozidla pěchoty až po zdravotnické verze.