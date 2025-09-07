Pankrácká věznice má nově soudní síň. Vězeňská služba tím reaguje na nedostatek zaměstnanců

Vězeňská služba pořád řeší nedostatek lidí, a tak se přizpůsobuje tomu, aby to za mřížemi fungovalo i s nenaplněnými stavy. V pankrácké věznici v Praze proto otevřeli soudní síň přímo v oploceném vězeňském areálu, aby eskorta už nemusela doprovázet tolik obžalovaných k soudům a zpět.

Nová jednací síň v pankrácké věznici

Nová jednací síň ve věznici na pražském Pankráci | Zdroj: Městský soud v Praze

Je to jedna z nejpřísněji střežených jednacích místností v Česku. Abyste se do ní dostali, musíte jako veřejnost odložit mobil, veškerou elektroniku, prokázat se průkazem totožnosti, a potom se po bezpečnostní kontrole teprve otevřou první mříže.

Soudní síň přímo ve věznici nebo videokonference. Jak se vězeňská služba vyrovnává s nedostatkem personálu

Vstupujeme do areálu pankrácké vazební věznice. Ani na sekundu nesmíme být sami, doprovází nás Vězeňská služba.

Jednací síň je v zadní části areálu v menší, opravené budově. Novináře a veřejnost hlídají příslušníci v uniformách, obžalované zase těžkooděnci se zbraněmi. Jednací síň, která uvnitř vypadá běžně, je plná lidí.

Soud řeší případ mužů, kteří si podle obžaloby vyřizovali účty s cizincem - údajně ho v pražském parku pohřbili zaživa. „Jednací síň byla zřízena hlavně z personálních důvodů. Máme velký nedostatek zaměstnanců, respektive příslušníků, kteří eskortují obviněné nebo odsouzené k soudu,“ popisuje mluvčí věznice Jiří Diviš.

Tímto ušetříme personální situaci. Soudci přichází do jednací síně a my zabezpečujeme provoz daleko jednodušeji, než kdybychom museli někam jezdit,“ dodává.

Výpověď přes videohovor

Pražské věznice se s nedostatkem lidí, kteří v nich pracují, potýkají dlouhodobě. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Vězeňské služby Simona Michailidise je to i kvůli konkurenci ostatních bezpečnostních sborů v hlavním městě. „Všichni se snažíme oslovit podobnou skupinu mladých lidí, kteří mají zájem sloužit v bezpečnostním sboru,“ popsal.

Dozorci v českých věznicích nemají během práce přístup k mobilům. Změnit by to mohla nová pravidla

Vězeňské službě chyběla ke konci roku asi desetina lidí, tedy 700 příslušníků. Byli to dozorci a strážní, ale i vychovatelé nebo psychologové. Jednací síně přímo ve svých areálech mají asi dvě třetiny věznic.

„Soudy zde rozhodují například o žádostech o podmíněné propuštění, zařazení nebo přeřazení vězně do jiného typu věznice. Případně jsou využívány při výsleších svědků nebo znalců ve vazebních řízeních,“ dodává mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Všechny věznice jsou také zařízené na to, aby mohly vést videokonference. Když to jde, soudci se s obžalovanými nebo odsouzenými spojí na dálku. I to snižuje věznicím náklady a také nároky na čas i personál.

