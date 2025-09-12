Panský dům v Uherském Brodě se promění v ‚multikulturní centrum‘. Opravy vyjdou na 30 milionů
V Uherském Brodě začali dělníci opravovat zahradu Panského domu. Klidné prostranství v centru města se za téměř 30 milionů korun promění v důstojné místo pro setkávání lidí. Konat by se tam měla celá řada nejen kulturních akcí. Plánovaný termín dokončení oprav je v červnu příštího roku.
V zahradě Panského domu by mělo vzniknout „multikulturní centrum“. „Středem bude velké pódium, směrem k Panském domu bude takové přírodní hlediště. Klidová zóna a parčík budou na východní straně. Součástí jsou nové zpevněné plochy v žulové dlažbě a nové osvětlení,“ popisuje místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
Nahrazeno bude i stávající jednoramenné schodiště, které již dosloužilo. Prostor zahrady s prostorem klášterní zahrady nově propojí dvouramenné barokní schodiště.
Jediným historickým prvkem, který se zachová, je patnáct metrů hluboká studna. Ta je stále funkční a podle Poláška na ni budou napojeny závlahy pro zavlažování trávníků, stromů a keřů.
Prostor by měl umožnit pořádání dalších akcí, například vánočních nebo adventních setkání. Podle Poláška počítá město také s letním kinem či promítáním zápasu českého národního týmu.
Panský dům má bohatou historii. „Patří mezi nejvýraznější historické budovy. Je to bývalé centrum panství Uherský Brod,“ vysvětluje historik Radek Tomeček z Muzea Jana Amose Komenského.
Dům byl postaven mezi 16. a 17. stoletím. „Tehdejší majitel Jan z Kunovic nechal postavit část, která je na křižovatce ulic Moravská a Kounicova, dobudování potom bylo otázkou dalšího rodu Kouniců,“ doplňuje. Svou současnou barokní podobu získal Panský dům na konci 17. století.
Zahrada Panského domu byla dlouho nepřístupná a ke kulturním účelům, začala sloužit až po sametové revoluci. „V roce 90 se tento prostor stal takovým malým kulturním místem, kde se pořádaly různé koncerty nebo zakončení fašanku, ale bylo to takové provizorium, které nebylo důstojné vzhledem k důležitosti té stavby,“ vysvětluje Polášek.