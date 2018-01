Papež František povolil převoz ostatků kardinála Berana do Česka

Tělesné ostatky kardinála Josefa Berana se po téměř půl století vrátí do Česka. Převoz povolil nejvyšší představitel katolické církve, papež František. Termín zatím není znám. Informovala o tom Česká televize. Beran zemřel v římském exilu v roce 1969. Českoslovenští komunisté ale nepovolili převoz jeho těla do vlasti. Byl proto jako jediný Čech pohřben ve svatopetrské bazilice. Vatikán/Praha 14:35 3. 1. 2018 (Aktualizováno: 15:01 3. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Kardinál Josef Beran si ve své poslední vůli přál být pochován v Praze nebo v rodné Plzni. Kardinál Dominik Duka touží po naplnění tohoto záměru,“ řekl koncem listopadu mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Uložením ostatků kardinála Berana do svatovítské katedrály by se navíc podle něj symbolicky zhojila i jizva, kterou zde utržil, když 19. června 1949 zmařila Státní bezpečnost v katedrále slavnost Božího Těla.

Mezi českými katolíky podle informací ČTK panuje názor, že je pro Čechy čest, mají-li svého vysokého církevního reprezentanta pochovaného na místě vedle papežů, aniž by sám papežem byl. Převládá ale názor, že by měla být naplněna Beranova vůle být pohřben v Čechách. Takové bylo i přání jeho rodiny, která uváděla, že se o jeho pohřeb případně postará.

Kdo byl kardinál Josef Beran?

Kardinál Josef Beran (1888 až 1969) se stal pražským arcibiskupem roku 1946 po návratu do vlasti z koncentračního tábora v Dachau, kde byl vězněn po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Kardinál Josef Beran v roce 1966 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po převratu v roce 1948 se Beran odmítl podřídit komunistickému režimu. O rok později byl státní bezpečností zatčen a dva roky vězněn v pražském Arcibiskupském paláci.

Do roku 1963 byl Beran internován na různých místech v Čechách. Poté mu komunisté zakázali vykonávat arcibiskupský úřad. V únoru jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem.

Dostal povolení opustit republiku a odjel do Říma na slavnostní kreaci, cesta ale znamenala vyhoštění.

V Římě se Beran zapojil do práce druhého vatikánského koncilu, kde pronesl zásadní projev o svobodě svědomí. Když v květnu 1969 zemřel, nepovolili českoslovenští komunisté převoz jeho těla do vlasti. Na přání papeže proto byly Beranovy ostatky uloženy do krypty chrámu svatého Petra v Římě.