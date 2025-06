Papež by mohl dorazit do Prahy. Účastnil by se zde blahořečení, informoval představený augustiniánů

Augustiniánský řád pražského kláštera sv. Tomáše na Malé Straně usiluje o blahořečení svého představeného Augustina Schuberta, který ve věku 40 let v roce 1942 zemřel v Dachau mučednickou smrtí. Při beatifikaci by mohl do Prahy dorazit nový papež Lev XIV., který je též členem řádu sv. Augustina. Řekl to ve středu při prohlídce malostranského kláštera jeho současný představený Juan Provecho, jenž s papežem – Robertem Prevostem dříve spolupracoval.

