Pár zabavených šelem máme kam dát, tvrdí Mach z ministerstva. Chovatel v Kletečné jich má ale 20
Humpolec na Pelhřimovsku zabavil stovku zvířat, hlavně drobné dravce a sovy, ve zvěřinci v místní části Kletečná. Zůstává v něm ale 20 šelem včetně 16 tygrů, které není kam dát. Chov je dlouhodobě problematický. „Jsme schopni řešit kauzy, kde se odebírá jeden nebo dva jedinci, ale ta aktuální kauza v Kletečné opravdu představuje extrémní situaci,“ uvedl pro Radiožurnál Jiří Mach z ministerstva životního prostředí.
Do záchranných stanic město umístilo 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala nebo nosála. V chovu se dál v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Co s nimi bude?
Je to samozřejmě složitý problém, který se snažíme i ve spolupráci s Humpolcem už nějakou dobu řešit.
Je tam několik složitých faktorů, které do toho vstupují. Jsou to obecně nedostatečné kapacity v záchranných centrech CITES, které primárně slouží k tomu, aby se tam umístila zvířata, která spadají pod úmluvu CITES, což jsou exotické druhy, včetně tedy velkých kočkovitých šelem.
Ve vaší reportáži dnes zaznělo, že tady není systémové řešení. To bych drobně korigoval, jestli mi dovolíte. To tady jako stát máme, funguje síť záchranných center CITES.
Nicméně je faktem, že kapacity pro taxony, včetně velkých šelem, jsou velmi omezené. My jako ministerstvo životního prostředí a stát jsme efektivně schopni celkově řešit kauzy, kde se odebírá jeden nebo dva jedinci v nějakém krátkém čase, ale ta aktuální kauza v Kletečné, ta opravdu představuje extrémní situaci, kde to přerostlo chovateli přes hlavu, když to tak řeknu.
Rozumím tomu, co říkáte, ale podle mých informací vhodná stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Uvažujete o jejím zřízení?
To je právě něco, co není tak úplně pravda, protože v loňském roce bylo otevřeno například záchranné centrum CITES pro chladnomilné šelmy při Zoo Tábor, kam lze umístit až osm zvířat, pokud je k dispozici kapacita. To znamená, konkrétně třeba osm tygrů z chovu v Kletečné by bylo možné výhledově třeba do tohoto záchranného centra umístit.
Ale pořád zůstává osm tygrů bezprizorních.
Ano, určitě. Je ale potřeba se podívat i na to, jaké jsou zákonné možnosti státu, v jakém režimu jsou ta zvířata odebírána a tak dále.
Protože pokud třeba zvíře propadne do majetku státu, o čemž může obec s rozšířenou působností rozhodnout, tak pak ta péče náleží ministerstvu životního prostředí, a to má relativně více možností, kam zvířata umístit – například do zahraničí, do záchranných center a tak dále.
Máme tady konkrétní případy z letošního roku (z dubna – pozn. red.), kdy obec rozšířenou působností odebrala nelegálnímu chovateli ve Vsetíně tygra. Propadl do majetku státu. A teď se v září bude tygr stěhovat ze Zoo Liberec, kde byl dočasně umístěn, do Holandska na trvalé umístění.
Takže pro jednotky máme řešení, pro takto velkou situaci je to složitější, ale věřím, že se ho také podaří najít.
Chtěl jsem uvést i ten příklad, který jste teď řekl, a zeptat se, proč je zřejmě tak komplikované umístit ta zvířata v některé ze zoologických zahrad, ať u nás, nebo v zahraničí?
Jde o to, že účel zoologických zahrad je chovat většinou ohrožené druhy živočichů, které mají nějaký genofond. A pokud jde o soukromé chovy, tak tam často dochází ke křížení jedinců. A z hlediska chovu jako záchranného programu toho druhu nemají takoví jedinci úplně pro zoologické zahrady při naplněných kapacitách význam. Nemají reálně možnost tato zvířata do svých chovů přijímat.
Máme u nás samozřejmě licencované zoologické zahrady, ze kterými spolupracujeme. A právě při řešení takto velkých kauz se na ně často obracíme, takže věřím, že i pro tento konkrétní případ nám také vyjdou vstříc. Ale obecně nemají moc motivaci, aby v tomto státu nabízeli asistenci.
Jak předcházet tomu, aby ty záchranné stanice pro chráněné druhy zvířat vůbec nebyly potřeba?
Je to uplatňování sankcí a snaha tyto chovy, když to řeknu tvrdě, vymýtit buď likvidačními sankcemi, které budou vymáhány, anebo zakázáním chovu a následným odebráním zvířat, což by třeba v případě Zvole bylo možné, pokud by tam byly úkony na straně obce učiněny.