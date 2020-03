Výrobu můžeme navýšit ještě víc. Dlouhodobý výpadek léků nehrozí, tvrdí výrobce paracetamolu

„Minulý týden jsme avizovali, že výrobu navýšíme o milion balení měsíčně. Po dalším vývoji jsme přistoupili ještě k dalšímu navýšení a momentálně vyrábíme o milion a půl více balení. Jde asi o šestinásobek běžné poptávky,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Zentivy Lucie Šabíková.

Farmaceutická společnost tak reaguje na skokový nárůst zájmu o léčiva s účinnou látkou paracetamol. Nejužívanějším takovým lékem je Paralen, na který vlastní licenci společnost Sanofi. V Dolních Měcholupech ho pro ni vyrábí právě Zentiva.

Přestože Zentiva musela kvůli epidemii koronaviru a zvýšenému zájmu o léčiva výrobu značně navýšit, má společnost možnost takový krok zopakovat. „Kdybychom viděli, že se situace zhoršuje a je potřeba vyrábět více, jsme toho schopni. Hlavní výrobní závod máme v Praze, ale závody máme také v Rumunsku, odkud můžeme dovážet,“ řekla Šabíková.

Dlouhodobý výpadek tak podle ní nehrozí.

Respirátory a měření teploty

Výrobu prý neohrožuje ani samotná epidemie koronaviru a případná nákaza u některého ze zaměstnanců. „Děláme všechno pro to, aby k tomu nedošlo,“ řekla k takové možnosti Šabíková. Společnost podle ní primárně zpřísnila standardně zavedená opatření.

„Řadu z nich máme i za běžného provozu. Zaměstnanci pracují v respirátorech a ochranném oblečením a pravidelně si dezinfikují ruce. V souvislosti s epidemií koronaviru jsme opatření rozšířili i na kancelářské prostory,“ popsala.

Po vyhlášení nouzového stavu pak společnost nechala většinu kancelářských pracovníků doma a do areálu u Prahy docházejí jen lidé z výroby. „Zachovat výrobu je pochopitelně prioritou,“ řekla Šabíková.

Před nástupem do práce je proto zaměstnancům měřena teplota a roušky dostali také pro soukromé účely, aby byli chráněni i mimo areál společnosti.

„Věříme, že všechna opatření směřují k tomu, abychom riziko, že se někdo ze zaměstnanců nakazí koronavirem, dostali k nule. Pokud by se to ale přece jen stalo, máme krizový plán,“ řekla Šabíková.

Krizový plán počítá například s rozdělením výroby do týmů. „Každý pracovník má svého zástupce, který ho v té určité roli dokáže zastoupit a tito lidé se nikdy nepotkají. Jeden pracuje, druhý je doma. Případně jsme schopni izolovat část výroby nebo výrobního týmu,“ popsala Šabíková krizový plán.

„Výrobu by to rozhodně nezastavilo,“ dodala mluvčí Zentivy k možné nákaze v závodu.

Skokový nárůst

Na zvýšený zájem o léky s paracetamolem upozornili v týdnu lékárníci a také Státní úřad pro kontrolu léčiv.

„U nejprodávanějšího léčivého přípravku ze skupiny došlo v posledních týdnech k navýšení prodeje více jak trojnásobně. Pro představu to znamená, že se během jednoho týdne prodala jindy měsíční poptávka, tedy přes 300 tisíc balení,“ uvedla mluvčí úřadu Barbora Peterová.

Její slova potvrzuje také společnost Sanofi, která vlastní licenci na zmíněný Paralen. „Aktuální poptávka mnohonásobně převyšuje běžnou spotřebu,“ řekl pro iROZHLAS.cz její mluvčí Libor Kytýr. Od začátku roku společnost dodala na český trh téměř milion a půl balení Paralenu 500. „Příští týden předpokládáme další dodávku 255 tisíc balení a do konce dubna jsme potvrdili objednávky na 600 tisíc balení tohoto léku,“ dodal.

Obdobný nárůst kontrolní úřad podle Peterové zaznamenal i u dalších léků se zmíněnou účinnou látkou. Úřad proto ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví jedná o dalších dodávkách v řádu několika set tisíc balení léků a zároveň vyzývá veřejnost, aby lidé léky nehromadili doma.

Za zájmem totiž podle úřadu stojí primárně snaha Čechů předzásobit se léky v době epidemie koronaviru, mezi jehož příznaky patří právě horečka, kterou paracetamol snižuje.

‚Hromadění nemá smysl‘

Proti velkým zásobám lékům s paracetamolem se vyslovují také lékárníci a lékaři. „Poprosil bych o ohleduplnost a vstřícnost ze strany pacientů, aby nevyžadovali větší počet balení,“ řekl ve čtvrtek pro Radiožurnál prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

„V danou chvíli může být množství léků s paracetamolem ze strany lékárníků limitováno. Je to proto, aby se maximum dostalo co nejširšímu množství pacientů, aby každý měl aspoň něco,“ dodal Krebs k situaci v lékárnách.

Za zcela zbytečné pak nakupování většího množství léků označuje Michal Sojka z České lékařské komory. „Stačí nám jedno balení pro dospělé a pokud máme děti, tak ještě jedno balení pro děti. Z nákupu velkého množství balíčků bude jen to, že se většina později vyhodí,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Zároveň dodává, že na trhu je v případě léků s paracetamolem několik variant a výpadek jednoho by neměl způsobit problémy. „Není to jen Paralen, jsou to i třeba Coldrex nebo Tamiflu, je toho opravdu řada. Myslím, že lékárník každému v jeho konkrétním případě poradí. Znovu ale zdůrazňuji, že nemá smysl kupovat několik balíčků. Je potřeba myslet i na ostatní.“