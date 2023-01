Předseda paralympioniků: Handicapovanou mládež je třeba ji motivovat, přivádět ji ke sportu

Na Olympiádě dětí a mládeže pořádané v těchto dnech v Hradeckém kraji soutěží i sportovci s vadami zraku. Jaké možnosti se těmto sportovcům otevírají? V čem jim napomůže spolupráce Nadačního fondu Českého rozhlasu a Českého paralympijského výboru? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Praha 0:10 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Judita Šímová | Zdroj: Český rozhlas

Přišli jste s oznámením, že Český paralympijský výbor a Nadační fond Českého rozhlasu se svým projektem Světluška se v následujících dvou letech společně zaměří na podporu sportovců se zrakovým hendikepem. Co to bude konkrétně znamenat?

Nadační fond Světluška nás oslovil s úvahou, že by rádi vytvořili projekt, který vrátí děti a mládež se zrakovým postižením do organizovaného sportu.

Jedním z hlavních cílů paralympijského výboru je vytvoření strategie českého parasportu na nadcházející období 10 let. Tato strategie nám definuje, kde chceme za deset let být a co pro to musíme udělat.

A jedním ze tří pilířů je právě podpora parasportovce při sportovních začátcích na paralympijských hrách a třeba i po skončení kariéry. Parasport totiž pomáhá vytvářet silné jedince, kteří jsou pro společnost přínosem.

S projektem tedy přišel Nadační fond Světluška?

Ano. Velmi rychle jsme zjistili, že jejich projekt dokonale souzní s naší misí. V souladu s naší strategií jsme tedy měli velmi rychle jasno, že to dává smysl, a že chceme spolupracovat.

Proč je projekt ohraničen dvěma lety?

Vždycky to má mít nějaký hmatatelný výsledek, nějaký časový rámec. Stanovili jsme si proto první dva roky a následně uvidíme. Hlavní důvod, proč dva roky, je samozřejmě paralympiáda v Paříži.

Jak chcete motivovat děti a mládež k pohybovým aktivitám?

Je k tomu potřeba udělat vícero kroků. Nemyslíme si, že by to bylo o tom, že tu hendikepovaná mládež není. Obecně 15 % světové populace má nějaký typ hendikepu. Není to málo. Ta mládež tu je a je jen třeba ji motivovat, přivádět ji ke sportu a vysvětlovat jim, že sportovat je normální, že je to běžná součást života, že to vytváří fyzickou i mentální kondici...

... a že oni tu možnost mohou mít, navzdory jejich hendikepu?

Přesně tak. Vyvrcholením projektu tedy bude zajištění možnosti účasti na paralympiádě vybraných sportovců, a teď nemyslím vyloženě, že z nich uděláme paralympioniky. Takto to nefunguje. Dnes je parasport na velmi vysoké profesionální úrovni. Ale jen mít možnost podívat se tam, je pro děti skvělá. Tyto kroky jsou pak motivy pro naše budoucí paralympioniky.

Zároveň hodláte podpořit učitele tělocviku, trenéry i dobrovolníky. Jak?

Jedním z prvních kroků je monitoring toho, kde jsme. Zda mají děti a mládež se zrakovým postižením chuť se zapojit do sportu – věříme, že ano, protože je to normální – a jaké k tomu mají aktuální podmínky. V první fázi projektu chceme udělat road show, kdy budeme vyjíždět do míst, kde tato mládež je, a zmoniturujeme si to.

Využít k tomu chceme i ambasadorku projektu Aničku Peškovou, paralympijskou reprezentantku v alpském lyžování. S pomocí její osoby chceme děti motivovat ke sportu.

Máte představu, kolik nevidomých u nás pravidelně sportuje?

U nás je necelý milion dětí ve školách, z toho je 17 000 dětí hendikepovaných. To je přesně naše cílová skupina napříč hendikepy. Když budu hovořit za Český paralympijský výbor, spolupracujeme zhruba s 5 800 aktivními sportovci s hendikepem.

