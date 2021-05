Areál pardubické Tesly jde k zemi. Developer ji chce nahradit novou čtvrtí se 126 byty a supermarketem

Areál bývalé Tesly se mění k nepoznání. Kde dříve byly budovy, jsou teď stavební stroje, hromady suti a cihel a dalšího stavebního materiálu. „V tuhle chvíli probíhá demolice stávajících objektů, resp. probíhá první fáze demolice,“ říká mluvčí společnosti LinkCity Vladimír Ujec.

Odpadu po likvidaci jsou na místě stovky tun. Využití pro něj ale mají. „Materiál bude využit pro zpětné zásypy, budovy jsou demolovány kompletně, to znamená včetně jejich základů. Takže cihly, beton, vše zůstává na stavbě a použije se zpátky do zásypů. Materiál, který se nechá recyklovat, to znamená ocel, případně dřevo, je z areálu odvážen k dalšímu zpracování.“

Po odstranění budov se ukázaly domky ve vilové čtvrti, která je za areálem. Na hluk prý ale zatím žádné stížnosti nepřišly. „Máme demoličním výměrem daná jasná pravidla, kdy můžeme pracovat, máme pravidla pro omezení těch nejhlučnějších prací, což je případ drtičky. První fáze demolicí probíhá od konce dubna do června letošního roku, druhá fáze přijde na řadu od listopadu a potrvá zhruba tři až čtyři měsíce.“

Jedna budova zůstane

Budovu bývalé Telegrafie využije Univerzita Pardubice pro svoji Fakultu zdravotnických studií a budova projde rekonstrukcí. „Při bouracích pracích se projevilo to, že areál byl po jistou dobu prostorem, kde se scházeli různí squatteři, bezdomovci,“ popisuje Ujec.

Když Pardubický kraj předával území městu, tak nechal odstranit ekologické zátěže. „V tuhle chvíli je areál kompletně dekontaminovaný, takže práce mohou probíhat bez jakýchkoliv omezení.“

Po kompletním zbourání budov začne fáze, během které na místě vzniknou bytové domy s celkem 126 bytovými jednotkami. Na to naváže druhá fáze, kdy se vybuduje supermarket a sjezd do této lokality. Potom bude pokračovat výstavba rezidenčního bydlení.

Přeměna bývalého areálu Tesly na prakticky novou čtvrť by měla skončit v roce 2024.