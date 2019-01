Pyrotechnici prohledali parcely v pardubickém Svítkově. Bombu nenašli, evakuace nebude potřeba

Policejní pyrotechnici našli kusy zrezlého železa, náboj a střelu z 20milimetrového protiletadlového kanónu. Leteckou pumu z druhé světové války ale nenašli. Pyrotechnik na místo dorazil po deváté hodině, informoval Český rozhlas Pardubice ve své online reportáži.

„Pyrotechnická služba Policie ČR prohlásila místo ve Svítkově za bezpečné. Nález letecké pumy nebyl potvrzen. Evakuace se konat nebude,“ uvedli policisté na twitteru.

Hlína pod stavebními pozemky v pardubickém Svítkově skrývala jen staré kované zábradlí a několik 20mm protileteckých nábojů. podezření na čtvrttunovou leteckou pumu se nepotvrdilo. Evakuace 3000 lidí nebude. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/L2uDr2cg9i — Josef Ženatý (@josefzenaty) 18. ledna 2019

Pokud by přitom pyrotechnici skutečně leteckou pumu objevily, znamenalo by to velké manévry. Musel by být zastaven provoz na silnicích i železnici a také by došlo k evakuaci několika tisíc lidí.

Pravděpodobnost, že pod stavebními pozemky mohlo jít o leteckou pumu, přitom byla poměrně vysoká.

Ve Svítkově totiž byly už před druhou světovou válkou rafinerie a vojenské letiště a obě stavby byly v roce 1944 cílem spojeneckých náletů. Ty byly nakonec celkem tři a americké a britské bombardéry zasypaly Pardubice víc než 11 tisíci pumami.

Podle informací z magistrátu se případná evakuace mohla týkat více než 3100 lidí v okruhu jednoho kilometru. Byl připraven evakuační plán, který počítal s dopravou i evakuačním centrem v hokejové aréně, které by sloužilo těm, kteří by nemohli nebo nechtěli opustit Pardubice.