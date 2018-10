Výbuch v pardubické Explosii částečně zastavil provoz. Při incidentu se nikdo nezranil

V pardubické Explosii v pátek okolo třinácté hodiny výbuch zničil silniční most v areálu firmy. Při události nebyl nikdo zraněn a do ovzduší neunikly žádné škodlivé látky. Příčinu výbuchu zjišťují vyšetřovatelé. Potvrdil to mluvčí společnosti Martin Vencl.

„Podle prvotního šetření a ohledání místa si nehoda nevyžádala žádné oběti na životech a nedošlo ani ke zranění osob. Provoz společnosti byl částečně omezen v blízkém okolí místa nehody z preventivních důvodů. Při nehodě nedošlo k úniku zplodin, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit okolí,“ řekl pro Český rozhlas Pardubice Vencl.

Jednou z nejtragičtějších nehod byl výbuch stanoviště na míchání trhaviny Perunit v roce 2011, který usmrtil čtyři pracovníky, devět dalších zranil a způsobil škodu za 66 milionů korun.

Společnost následně musela zaplatit milionovou pokutu. K nejtragičtější nehodě došlo v roce 1984, výbuch zabil 5 lidí a na 200 lidí zranil.

Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost s předmětem činnosti zahraniční obchod s vojenským materiálem.

Plastická trhavina SEMTEX®, která se zde vyrábí, byla vyvinuta koncem padesátých let. Původně byla určena především pro odminovací prostředky, postupně se však její použití rozšířovalo i pro civilní trhací práce.