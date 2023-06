Plovoucí jeřáb a potápěči přehrazují jez v Pardubicích. Začnou tam opravy, první etapa potrvá do podzimu

Aby bylo možné stavidlo opravit, je potřeba ho dostat na sucho. Proto dělníci staví speciální stěny, které se skládají z přibližně šesti metrů dlouhých ocelových profilů. Malý jeřáb na plovoucím pontonu vždy zvedne tři ocelové segmenty, svisle je zasune do vody. Pod hladinou už pracuje potápěč, který usazuje jednotlivé díly do betonové drážky na dně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na jezu u soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích začala oprava prvního z celkem tří velkých stavidel

„Každý rok by se mělo udělat jedno stavidlo. Je třeba vyměnit Gallovy řetězy, opravit těleso, udělat protikorozní nátěry,“ popsal už dříve vedoucí jezný Stanislav Franc.

Jez funguje bez větších zásahů od svého dokončení v polovině 70. let minulého století. V posledních letech už ale byly problémy s některými řetězy.

Gallovy řetězy jsou dobře vidět i z lávky pro pěší. Nedávno některé z nich popraskaly a bylo potřeba je buď vyměnit úplně, nebo provizorně spravit spojkami.

„Staré řetězy z konstrukční oceli budou nahrazené novými nerezovými,“ shrnuje mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Pardubický jez dostane i nové Gallovy řetězy | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Jak se usměrňuje voda

Každé stavidlo se skládá ze dvou částí. Spodní a těžší je takzvaná tabule, která se může zvedat jen nahoru a dolů. Na ní je přidělaná ještě klapka, kterou se průtok většinou reguluje.

„Když se s tím manipuluje, tak se nejdřív sklápí klapka. Když je sklopená o 1,3 metru, voda teče přes to, tak se celé těleso Gallovými řetězy táhne nahoru a voda teče pod tím i přes to,“ vysvětluje Franc.

Z jednotek tisíc na sedmdesát. Povodí Labe skokově zdražilo pronájem mol i kotvení, jachtaři se stěhují Číst článek

Při velkých průtocích se zvedá právě i spodní tabule, aby mohla voda proudit i pod ní. „Samozřejmě je možné to zvednout úplně a voda si pak teče, jak chce, ale to se nedělá,“ dodává Franc.

Není možné opravit všechna stavidla najednou, protože jez musí dál plnit svou vodohospodářskou funkci. Během opravy tak standardní funkci vyřazené části musí převzít ostatní jezová pole.

„Je to riziko. Kdyby přišly nějaké neobvyklé stavy, tak máte o třetinu kapacity toho jezu méně,“ vysvětluje jezný Franc.

Práce proto budou rozdělené do tří let. „Bude se dělat jedno jezové pole letos a další dva roky, zase takhle v letní sezoně, se budou dělat další dvě jezová pole. To znamená, že práce začnou letos v roce 2023 a skončí na podzim roku 2025,“ doplňuje mluvčí Povodí Labe Bendová.

Práce na opravě prvního jezového pole začaly v těchto dnech. Trvat budou do letošního podzimu.

Začala oprava pardubického jezu | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas