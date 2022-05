Starosta zabavuje koloběžky. Radnici v Pardubicích došla trpělivost s divokým parkováním

Problémy s elektrokoloběžkami v Pardubicích neskončily ani poté, co radnice nechala loni označit 25 parkovacích ploch s piktogramy. I tak se stojící nebo i ležící koloběžky stále objevují na místech, kde být nemají, a překážejí chodcům nebo i cyklistům. Město proto s provozovateli této služby jedná o dalších pevných stanovištích, radnice pátého městského obvodu už dokonce přistoupila k ráznějšímu řešení. Pardubice 23:51 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koloběžky zaparkované na Zborovském náměstí v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Neukázněnost lidí a neukázněnost firem, které tady v Pardubicích (koloběžky) provozují,“ pojmenovává hlavní problém starosta Dukly Jiří Rejda (ANO) a netají se tím, že nesprávně zaparkované koloběžky na území obvodu mu přidělávají spoustu práce. „Každý položí tu koloběžku, kdekoli chce, a dostali jsme hromadu podnětů od občanů,“ říká starosta.

Pardubická radnice stále řeší problém s elektrokoloběžkami. Přestože jsou ve městě pevná stanoviště, překáží mnoho strojů průchodu nebo provozu

Jedna z místních občanek vzala situaci do vlastních rukou. Sedm strojů, které byly tam, kde neměly co dělat, naložila do auta a odvezla na malou radnici.

„Na chodníku, na břehu řeky Chrudimky, v areálu pod Vinicí v hájku, všude možně. Těch sedm koloběžek je zatím uschováno u nás v areálu, zamčeno a řeší se to s firmami. Zbylých asi 30-40 jsme dokázali svézt my a s firmami komunikujeme,“ popisuje radikální postup radnice starosta.

Službu v Pardubicích nabízejí 2 firmy: Bolt a Lime, dohromady je to asi 400 elektrokoleběžek Starosta Rejda podotkl, že jim ty zabavené stroje asi moc nechybí. „Ty koloběžky neshánějí, některé firmy se ozvaly až po měsíci.“

Nálezné za koloběžky?

Zástupce firmy Lime Václav Petr ale situaci se zabavenými koloběžkami popsal trochu jinak. „My jsme se ozvali hned, ale nebylo nám umožněno si ty koloběžky vzít, takže to teď řešíme. Paní žádá nálezné, a my to nevnímáme jako věc ztracenou, takže to momentálně řešíme.“

Václav Petr ale dodal, že s městským obvodem dál jedná a zároveň i s ostatními malými radnicemi. S těmi ale právě kvůli dalším parkovacím stáním. Provozovatel by jich uvítal aspoň 250 až 300, město ale zatím zvažuje 50 až 80 přesně označených pevných stanovišť, kde koloběžky nebudou vadit.

„Koloběžky by se mohly odkládat pouze na místech, které budou jednoznačně na komunikacích označeny, aby firma i klient přesně věděli, kde tu koloběžku má odložit,“ potvrdil náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

Kvaš by také uvítal, kdyby na koloběžkách byly v budoucnu vypnuté geolokace, protože aplikace často ukazují jiné místo než to vyhrazené.

Piktogramy na dalších vytypovaných parkovacích místech nakreslí na chodníky Služby města Pardubic, provozovatelé sdílených elektrokoloběžek zaplatí náklady. Radnice by značení ráda měla hotové do prázdnin.