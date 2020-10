Hejtmanem Pardubického kraje zůstává Martin Netolický. Piráti a hnutí ANO zakotví v opozici

Hejtmanem Pardubického kraje bude opět Martin Netolický. Jeho uskupení 3PK se dohodlo s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN. Zástupci všech subjektů v pondělí podepsali memorandum o politickém uspořádání Pardubického kraje pro roky 2020 až 2024. Pardubice 14:01 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronovým hejtmanem Pardubického kraje je Martin Netolický | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Stávající podoba koalice odpovídá výsledku voleb. Koalice získala v absolutních číslech dokonce polovinu hlasů,“ řekl novinářům Netolický. Sice žádné jméno neuvedl, z jeho vyjádření, že hejtmana získá jím vedené uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, však plyne, že se funkce znovu ujme on. Bude se starat také o finance a hospodaření.

3PK budou patřit také funkce radních pro školství a pro životní prostředí, zemědělství a venkov. ODS s TOP 09 získá funkci prvního náměstka hejtmana s gescí pro dopravu a dopravní obslužnost a dva radní, pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a pro majetek, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Koalice pro Pardubický kraj bude mít náměstka pro investice a kulturu a radního pro sociální péči a neziskový sektor. STAN získá funkci náměstka hejtmana pro zdravotnictví.

Nové vedení kraje chce vytvořit 12 výborů zastupitelstva, ve dvou budou mít funkce předsedů a místopředsedů zástupci opozice. Finální koaliční smlouva má být připravena do pěti dnů, ustavující zastupitelstvo 26. října. Zástupci koalice neodmítají spolupráci s opozicí, například od Pirátů by mohli podpořit zajímavé náměty v IT a e-governmentu.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici. Druhá skončila 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj s osmi mandáty, stejně tak třetí ODS a TOP 09 budou mít společně osm zastupitelů. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj má sedm mandátů. Na pátém místě skončili Piráti se sedmi mandáty, kteří zakotví v opozici, na šestém STAN se čtyřmi zastupiteli.