Pardubice sevřela ledovka, zastavila se kvůli ní i městská hromadná doprava

Ministr Staněk o církevních restitucích: Nelze hovořit o tom, že by to bylo všechno v pořádku

„Existuje tady, a není to jenom záležitost této vlády, názor, že to není v pořádku a že by tato otázka měla být otevřena,“ říká výši církevních restitucí ministr Antonín Staněk.