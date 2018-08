Letadlo v Pardubicích vyjelo po přistání z dráhy. Nikdo ze 120 cestujících nebyl zraněn

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vyjádření ředitelky letiště Hany Šmejkalové

Incident se stal letounu Boeing 737-800 na charterovém letu společnosti Travel Service z Heraklionu. O nehodě jako první informoval Pardubický deník.

Dráha letiště byla po podvečerní přeháňce mokrá, letoun proto pravděpodobně nedobrzdil.

Večerní let do Heraklionu na Krétě byl zrušen. Cestující poletí na Krétu z Prahy. Letiště bude pravděpodobně do čtvrtečního rána uzavřeno.

Podle ředitelky letiště Hany Šmejkalové teď čekají na vyšetřovací tým a také na odborníky, kteří by měli letadlo k ránu vyprostit a prohlédnout, jestli není nějak poškozené. To rozhodne, jestli bude ve čtvrtek provoz obnoven a dopolední let do Turecka letiště odbaví.



