Pardubice opravily dům u nádraží, teď ho chtějí zbourat. Ustoupit musí autobusovému terminálu

Bytový dům u pardubického nádraží zřejmě nakonec čeká demolice. Původně radnice chtěla zbourat jen jeho část, situace se ale změnila. Na místě začíná stavba terminálu pro regionální autobusovou dopravu. O změně projektu sice mají ve čtvrtek teprve rozhodovat zastupitelé, stavba terminálu už ale začala. Pardubice 11:19 31. března 2022

Bytový dům na náměstí Jana Pernera v Pardubicích chce město zbourat | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Příběh domu na náměstí Jana Pernera je docela dlouhý. Město začalo s nájemníky o zbourání mluvit už před sedmi lety. Zatímco 27 z nich přistoupilo na nabídku radnice přestěhovat se jinam, poslední tři obyvatelé odmítli své byty opustit.

Kvůli tomu musela tehdy nechat objekt stavebně upravit, bylo to podmínkou dotace na opravu přednádraží. A tak museli projektanti s domem v místě budoucího terminálu B počítat.

„Stavba terminálu B byla původně plánovaná tak, že by se bytový dům neboural, že by se tam udělal průjezd a bytový dům by sloužil jako zázemí pro terminál. Bohužel se ukázalo, že ze statických důvodů tam nelze průjezd udělat a dvě třetiny domu bylo navrženo zbourat, “ popisuje pro Český rozhlas Pardubice původní návrh projektantů zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Radnice ale stále nevzdávala jednání s posledními nájemníky, ostatně ti se museli přestěhovat minimálně na dobu rekonstrukce.

Primátor Martin Charvát (ANO) řekl, že nakonec se podařilo najít pro tyto lidi takové byty, že už zpátky nechtějí. „Nakonec jsme se s nimi definitivně dohodli, že se odstěhují nejen po dobu rekonstrukce, ale došlo i k dohodě, že se nevrátí na zpět do tohoto bytového domu. Získali nové byty v rámci města, nové nájemní smlouvy. Došlo k dohodě, že zůstanou na nových místech,“ přibližuje.

Osamocená část bytového domu (vlevo) nakonec na náměstí zřejmě stát nezůstane | Zdroj: město Pardubice

Na projektantech teď bude navrhnout, jak bude prostranství u terminálu B bez bytového domu vypadat.

„Chceme tam posílit prvky zeleně. Chceme tam rozšířit veřejné prostranství tak, aby se ten prostor roztáhl do celého území, abychom otevřeli prostranství pro nový terminál pro regionální autobusovou dopravu,“ dodává.

Definitivní slovo o demolici budou mít ve čtvrtek zastupitelé města. Stavba terminálu B přitom už začala. Trvat by měla zhruba rok. Stát bude skoro 130 milionů korun, radnice má slíbenou stomilionovou dotaci.