Pardubice odkoupí sjezd k ulici K Vápence od soukromé firmy. Zlepší se tak průjezdnost městem

Pardubice odkoupí sjezd ze silnice I/37 směrem k ulici K Vápence a k nové lávce přes železniční koridor. Za téměř 27 milionů korun získají důležitou dopravní spojku, která zlepší průjezdnost městem. Připraví také území pro další rozvoj, včetně plánovaného parkovacího domu.

Ze sjezdu se přijede ke kruhovému objezdu

Ze sjezdu se přijede ke kruhovému objezdu | Foto: Šárka Rusnáková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Město Pardubice se rozhodlo urychlit plánovaný nákup části komunikace od soukromé firmy, která propojuje silnici I/37 s ulicí K Vápence a novým terminálem u hlavního nádraží.

„Logicky se nabízí, aby celá oblast vápenky a budoucího parkovacího domu byla dostupná právě z této komunikace,“ vysvětluje primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO. Tato změna má odlehčit dosud přetížené ulici Teplého, která byla dosud jediným vjezdem do této části města.

Pardubice odkoupí sjezd k ulici K Vápence, postaví i parkovací dům

Radnice původně počítala s nákupem až v příštím roce, ale díky dostupným financím se celou částku podaří uhradit už letos. Sjezd se tak brzy stane oficiálně městským majetkem.

“Počítali jsme s úhradou ve dvou platbách, ale díky zodpovědnému hospodaření města si můžeme dovolit ještě v letošním roce uhradit celou částku,“ potrvdil náměstek primátora Jakub Rychtecký, zvolený za Žijeme Pardubice.

2:04

Univerzita Pardubice otevírá nové obory i zrekonstruovanou kolej. Ubytuje přes 300 studentů

Číst článek

Na lokalitu naváže další významný projekt, nový parkovací dům s kapacitou 340 míst. Ten bude propojen s lávkou přes železniční koridor a má odlehčit nejen ulici Teplého, ale i Palackého.

“Nejdřív se musí začít s projekční činností, zahájení skutečných stavebních prací kromě bouracích prací vidíme na jaro příštího roku,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku.

Dokončení celé stavby je naplánováno na léto 2027.

