Pamětní deska zmizela. Pardubice přišly o jediné pietní místo, které připomínalo oběti holokaustu

Pamětní deska, která byla ještě nedávno v centru města na Domě služeb, je nyní uložená na židovském hřbitově v obřadní síni. Na původní místo už se nevrátí.

„Pamětní deska byla sundána v době rekonstrukce, kdy se dělala nová fasáda objektu. A v průběhu přípravy se uvažovalo, že bude vybudován nový památník,“ vysvětluje pro Český rozhlas Pardubice Jiří Vejnar, jednatel společnosti Dům Služeb.

„Bohužel do konce rekonstrukce domu nedošlo k finální podobě a k realizaci samotného nového památníku,“ dodává.

Umístění desky do výklenku na rohu ulic Palackého a 17. listopadu by podle něj nebylo úplně důstojné.

Původní umístění pamětní desky připomínající oběti holokaustu a bývalou synagogu v Pardubicích | Zdroj: Google Earth Pro

Vznikne nový památník?

Pozemek, na kterém Dům služeb částečně stojí, dnes patří pražské židovské obci. Parcela v katastru přesně kopíruje půdorys synagogy zbourané v roce 1959. Společnost chtěla před pár lety pozemek odkoupit, s tím ale židovská obec nesouhlasila.

„Jednalo se o tom, diskutovalo se o tom. A myslím, že největší problém byl v zárukách, že památník tam skutečně bude vybudován a že jeho umístění bude trvalé,“ podotýká František Banyai, předseda Židovské obce v Praze.

Návrh na památník v roce 2016 zpracoval pardubický architekt Aleš Klose, který je také autorem nové podoby Domu služeb.

Takhle mohl vypadat památník obětem #holocaust v #Pardubice. Osvětlený půdorys bývalé synagogy. S návrhem nakonec pražská Židovská obec nesouhlasila, pozemek je její. Návrh udělal A. Klose pro vedlejší Dům služeb, který na parcele částečně stojí. Obě strany chtějí znovu jednat. pic.twitter.com/lhoFcDyMfu — Josef Ženatý (@josefzenaty) November 19, 2019

V roce 2016 jednání zamrzla, teď je ale prý obě strany chtějí obnovit. Společnost Dům služeb už pozemek od židovské obce koupit nechce. Usiluje alespoň o pronájem a na vybudování památníku je ochotná se i podílet.

„V současné době se opět podařilo navázat jednání s pražskou židovskou obcí a nyní intenzivně jednáme o vzájemných podmínkách a o podobě nějaké smlouvy,“ doplňuje Vejnar.

Místo pro památník by na pozemku bylo. A nemuselo by se ani zasahovat do zástavby. Židovská obec o tom chce jednat i s magistrátem. „V Pardubicích by na tomto místě mohl být důstojný památník. Nikomu by to nemuselo překážet. Prostor je volný a myslím, že to pietní místo by tam mohlo vypadat dobře,“ uzavírá Banyai.

V centru Pardubic jsou místa, která připomínají odbojovou skupinu Silver A nebo socha rudoarmějce odkazující k osvobození. Pietní místo připomínající osudy pardubických Židů ale stále chybí.

Synagoga byla zbouraná v letech 1958-59. V popředí je vidět pomník bratrancům Veverkovým. | Zdroj: Archiv Východočeského muzea v Pardubicích