Jediný lékař pardubické pohotovosti dal výpověď. ‚Musíme to vyřešit,‘ říká ředitel nemocnice

Devadesátitisícové Pardubice mají jen jednu pohotovost, která se navíc dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. Službu pacientům – na základě smlouvy s tamní nemocnicí – soukromě poskytoval Vítězslav Novohradský. Je posledním lékařem, jenž na pohotovosti ještě pracuje. Kvůli podstavu ovšem koncem března podal výpověď. „Tu situaci musíme vyřešit," řekl Českému rozhlasu Pardubice ředitel nemocnice Tomáš Gottvald (ČSSD). Rozhovor Pardubice rozhovor 11:54 3. dubna 2020 V rámci budoucnosti jsme uvažovali o zřízení pohotovosti v multioborovém pavilonu, řekl ředitel pardubické nemocnice Tomáš Gottvald.

Zajistí teď Pardubická nemocnice pohotovost, nebo budou lidé muset chodit na akutní příjem?

Výpověď pana Novohradského jsme obdrželi předevčírem (rozhovor vznikl ve čtvrtek – pozn. red.). I díky smluvnímu znění má ta výpověď – pokud nebude stažena a pan doktor nás vyzval k určitému jednání – platnost k 30. 6. Jsme připraveni nárůst pacientů, který určitě přijde, minimálně v nějakém časovém horizontu pokrýt našimi ambulancemi.

Zaprvé jednáme s krajským úřadem o možnosti poskytování této služby pod Pardubickou nemocnicí. Připravujeme i stavební prostory tak, abychom byli případně schopni pohotovost v rámci areálu Pardubické nemocnice zajistit. A zadruhé, v minulosti už se jednalo s profesním sdružením praktických lékařů, takže nějaké kontakty máme. Možnost spolupráce se řešila i teď v době koronavirové krize, ale problém byl v tom, že nemáme tuto činnost zatím registrovanou.

Situace s panem Novohradským je velmi čerstvá. Ještě minulý pátek jsme spolu komunikovali o ochranných pomůckách, teď podal výpověď. Naší rolí není zajišťovat mu součinnost praktických lékařů, to je spíše jeho záležitost. Snažili jsme se s nimi jednat. Jsem přesvědčen, že řešení najdeme.

Dokdy ho podle vás zvládnete najít?

Pro nás to jsou samozřejmě týdny, musíme ho najít velmi rychle. Buď se nějak dohodneme s panem doktorem Novohradským, nebo činnost bude převzata pod křídla Pardubické nemocnice.

Má Pardubická nemocnice personál, který by mohl službu mohl zajistit?

Myslím, že to není o personálu. Jednáme s profesním sdružením praktických lékařů. Podle dosavadních jednání to vypadá, že by měli zájem se zapojit. Samozřejmě, že kdybychom měli činnost zajistit vlastním personálem, nebylo by to úplně jednoduché, ale i to si dovedu představit.

Rozumíte tomu, proč pan Novohradský dal výpověď?

Ano, rozumím. Ten tlak je velký. Pohotovostí prošly za den desítky pacientů, zátěž pro něj byla enormní, navíc na pohotovost zůstal sám. Důvodům rozumím, v této době epidemie je i riziko obrovské. Každopádně teď je na stole jeho výpověď a my tu situaci musíme vyřešit.

Proč vlastně Pardubická nemocnice „trpěla“, že pohotovost zajišťuje soukromý subjekt?

Ten vztah je historický a dlouhodobý. V rámci budoucnosti jsme uvažovali o vybudování kapacity pro lékařskou pohotovostní službu v rámci multioborového pavilonu. Vztah s pohotovostí byl zajištěn smluvně, neříkal bych tedy, že to nemocnice „trpěla“.

Pohotovostní služba byla prostě v Pardubicích dostupná a musí být dostupná i nadále. Ze zákona je to odpovědnost Pardubického kraje. Určitě se budeme společně snažit situaci zdárně vyřešit.